ERC està en contra del Quart Cinturó, però no farà cap crida en l’àmbit nacional per anar a la manifestació de diumenge a Sabadell contra aquest projecte. La portaveu del partit, Marta Vilalta, ha explicat que la direcció no preveu assistir a la concentració del 26 de febrer i que tampoc s’hi enviarà cap representant. Tot i aquesta postura del partit, ERC Sabadell ha fet una crida les últimes hores a la mobilització.

🌱 El #QuartCinturó és anacrònic, no resol les nostres necessitats de mobilitat, trinxa el Vallès i obvia la crisi climàtica. 📢 𝗧𝗼𝘁𝗵𝗼𝗺 𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́‼️ 🗓️ Dg 26 feb

🕛 12 h

📍 Pça de la Creu Alta 🛑 #AturemEl4tCinturó

🟨 #LAlcaldeDeLaGent

🧅 #Sabadell pic.twitter.com/KjWRLLXwqg — ERC Sabadell #LAlcaldeDeLaGent (@erc_sbd) February 21, 2023

En declaracions aquest dilluns, Vilalta va remarcar que les bases són “lliures” de participar de la concentració. La portaveu d’ERC ha reaccionat d’aquesta manera a la invitació dels comuns, que han instat el conseller de Territori, Juli Fernàndez, a participar de la manifestació contra la B-40, ciutat de la qual va ser alcalde.

Crítiques de la plataforma

La plataforma Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) es manifestarà aquest 26 de febrer a Sabadell per pressionar al Govern i el PSC per a què no avancin en la construcció d’aquesta infraestructura. El col·lectiu es mostra escèptic amb la viabilitat del pacte a què el passat dimecres van arribar ERC i els socialistes, on hi ha el compromís per signar un acord que permeti fer l’estudi informatiu de l’obra i pagar la construcció.

“Hi ha per davant una tramitació administrativa molt llarga i caldrà veure si el projecte ho supera”, avisen. Posen com a exemple el tram de la B-40 entre Terrassa i Abrera, del qual se’n va encarregar l’estudi informatiu fa 30 anys i encara no està inaugurat.