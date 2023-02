Els ecologistes anuncien que prendran mesures legals per aturar la Ronda Nord

Els integrants de la Campanya Contra el Quart Cinturó mantenen el seu pols en contra aquesta infraestructura, tres dècades després. Aquest dimecres, un centenar de persones han fet força al centre cívic de Cal Balsach per anunciar les diverses actuacions que tenen previstes, arran del recentment acord entre ERC i PSC per aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Entre els assistents, la número 2 d’ERC Sabadell, Èlia Soriano; els alcaldables Nani Valero i Joan Mena; el diputat de la CUP Xavi Pellicer, i el president de l’Adenc, Joan Carles Sallas.

Durant la roda de premsa, els ecologistes, i seguint el procediment utilitzat per aturar les obres del perllongament de la C-32, han demanat que es redacti un nou estudi informatiu de la Ronda Nord, la qual defensen, avui dia, que encara és el Quart Cinturó, per acabar essent impugnada al contenciós administratiu i demanar mesures cautelars per aturar-la. Així mateix,s’ha que hi haurà una manifestació per al pròxim 26 de febrer i actes informatius als barris i municipis, com també s’ha interpel·lat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè accedeixi a tenir una reunió amb els detractors de la Ronda Nord. “No hem de posar la natura al servei dels humans, sinó crear una aliança. Hem de ser conscients que hi haurà un embat i que ens empenyen cap a una situació que no porta enlloc”, ha defensat l’ambientòleg sabadellenc Manel Cunill, mentre ha remarcat que la situació d’emergència climàtica “dona encara més raons per oposar-s’hi”.

Per la seva part, el portaveu de la CCQC, Toni Altayó, ha alertat que el “monstre –Quart Cinturó– continua sent el mateix, encara que li canviïn el nom. Fa trenta anys que ens hi oposem, i així ho continuarem fent, a una infraestructura franquista i un projecte caduc. El territori no pot ser moneda de canvi d’uns pressupostos”.