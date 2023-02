Les Candidatures per l’Alternativa Municipalista del Vallès (CAV), així com la Crida per Sabadell, Guanyem Cerdanyola, CUP Terrassa i Podem, entre d’altres, han fet una crida a sumar-se a la manifestació d’aquest diumenge contra la ronda Nord. Una mobilització impulsada per la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC).

La regidora de la Crida, Nani Valero, ha afirmat que “ens tonem a alçar des del territori per protegir l’entorn natural i la salut”, subratllant que és una defensa que s’ha allargat durant tres dècades. “No volem macroprojectes que trinxen la terra i hipotequen el futur de la gent”.

No ha entrat en consideracions sobre la participació o no d’ERC a la protesta, perquè aquesta va “contra el Quart Cinturó i que no hi ha proposta d’alternatives viables” damunt la taula que eviti la construcció de la infraestructura.

L’alcaldable de la CUP de Terrassa, Jaume Bofill, sí ha carregat contra els republicans per imposar “els interessos partidistes” i ha criticat que s’actuï “d’esquena” a la ciutadania amb la voluntat de “perpetuar-se al poder”. Ha recordat que “en un context d’emergència climàtica es valorin propostes que trinxen el territori”.

ERC Sabadell i Terrassa sí; la direcció nacional no

Les seccions locals d’ERC de Terrassa i de Sabadell també se sumen a la manifestació convocada per aquest diumenge 26 de febrer per mostrar el rebuig cap a l’acceleració i l’aprovació de la Ronda Nord. La concentració serà a les 12 hores i ha estat convocada per la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) davant l’acord de pressupostos entre el Govern i el PSC, que contempla macro-projectes com aquesta infraestructura al Vallès.

Dilluns, la direcció nacional va assegurar que tot i estar en contra del projecte no faria cap crida per anar a la manifestació, donant, però, llibertat a les bases per sumar-s’hi si així ho volien.

ERC Terrassa ha anunciat a través de Twitter que se sumen a la convocatòria en una piulada que també ha compartit l’alcaldable i tinenta d’alcalde a la ciutat, Ona Martínez: “La Ronda Nord és una infraestructura caduca, pensada fa més de 30 anys, vella, que no soluciona res i que ho destrossa tot”, assenyala el text, tot convidant a aquell qui ho vulgui que vagi a la manifestació, amb un “suma-t’hi!”.

🌱La Ronda Nord és una infraestructura caduca, pensada fa més de 30 anys, vella, que no soluciona res i que ho destrossa tot. 📢 Aquest dissabte serem a la manifestació. Suma-t’hi! 🗓️ Dg 26 feb

🕛 12 h

📍 Pça de la Creu Alta pic.twitter.com/YtPFczxLbU — ERC Terrassa (@ERCterrassa) February 22, 2023

Per la seva banda, l’alcaldable de Sabadell, Gabriel Fernàndez, ha assegurat en una piulada que la decisió respon a la voluntat de preservar el rodal i el riu Ripoll, així com per fer front a l’emergència climàtica: “Com sempre, hi serem per dir ben fort ‘no al quart cinturó” i per proposar un model sostenible de desenvolupament i mobilitat”, assenyala.

🌱 El #QuartCinturó és anacrònic, no resol les nostres necessitats de mobilitat, trinxa el Vallès i obvia la crisi climàtica. 📢 𝗧𝗼𝘁𝗵𝗼𝗺 𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́‼️ 🗓️ Dg 26 feb

🕛 12 h

📍 Pça de la Creu Alta 🛑 #AturemEl4tCinturó

🟨 #LAlcaldeDeLaGent

🧅 #Sabadell pic.twitter.com/KjWRLLXwqg — ERC Sabadell #LAlcaldeDeLaGent (@erc_sbd) February 21, 2023

Entitats ecologistes i veïnals de Terrassa també s’han organitzat per assistir a la concentració de Sabadell. En concret, La Paparola, ADENC, CUP Terrassa, Arran Terrassa i el Centre Excursionista de Terrassa, entre d’altres es reuniran a les 9.30 h a l’estació de Renfe de Terrassa Est i caminaran en columna fins a la cocapital vallesana.