Nani Valero (Crida): “Volem ser alternativa i decisius”

L’alcaldable per la Crida, Nani Valero, ha votat aquest matí a l’Escola Tarlatana (Can Puiggener). Ho ha fet cap a les 12 h del migdia, acompanyada també d’altres membres de la candidatura com Oriol Rifer, número 3; Aurora Murillo, número 4 i Sandra Alcaide, número 8.

“Hem fet una campanya en la qual ens ho hem passat molt bé, esperem haver transmès aquesta alegria a la gent”, ha expressat Valero. Quan encara falten alguneshores pel recompte electoral la candidata s’ha mostrat optimista: “És dia d’omplir les urnes de vida i bones propostes per Sabadell, nosaltres volem ser alternativa, ser decisius i esperem obtenir bons resultats”, ha reblat.

Valero també ha aprofitat el contacte amb mitjans per animar als sabadellencs a votar. “Confiem en el fet que hi vagin, nosaltres de moment tenim esperances i ganes de treballar per la ciutat”, ha conclòs.