FOTOS | Desfilada de moda d’ESDi a la piscina del CN Sabadell

La piscina exterior del Club Natació Sabadell a Can Llong es va convertir en una passarel·la de moda, el passat 8 de juny. Més de 400 persones van omplir les graderies del club per veure les creacions dels estudiants de segon curs del Grau en Disseny menció Moda de l’Escola Superior de Disseny ESDi. Sota el nom Escape, els alumnes van presentar els 46 conjunts que havien ideat i confeccionat.

A partir de l’estudi i anàlisi de jaquetes icòniques al llarg de la història de la moda, des d’una mirada personal, l’alumnat va presentar propostes de redissenys de jaquetes mítiques com la biker, la gavardina i la bomber, generant tipologies híbrides i innovadores.

A més, els alumnes van crear dissenys buscant metàfores a través de volums, tractaments de superfície, colors i formes i resignificant teixits per expressar la idea sobre la qual s’erigia la desfilada Escape. Es tractava d’expressar “la necessitat dels individus de submergir-se en la cerca d’un món més amable i harmoniós, en el qual la realitat es presenta a través de petites dosis de micro-felicitat”.

L’alumnat va materialitzar les propostes resignificant teixits de deadstock proporcionats en la seva gran majoria per l’empresa Utexta, amb els que han pogut experimentar. Tal i com afirma Loana Flores, professora de l’ESDi, “a Escape vam poder veure conjunts molt diversos, varietat de siluetes, teixits reconvertits a través de tractaments de superfície, però sobre tot molta dedicació i treball. Estan a segon de carrera i ja hi ha peces que són d’una complexitat i uns acabats brutals”.

A més del Club Natació Sabadell i Utexta tints i acabats, l’esdeveniment també va comptar amb la col·laboració de l’escola de maquillatge Sole Cester, i Moritz.

El títol Escape fa referència a una tendència per a la temporada de tardor-hivern 2024-25 desenvolupada per ESDi Color Lab, el laboratori de tendències socials i del color d’ESDi i representant d’Espanya al Congrés internacional del color Intercolor. L’equip de treball, format per docents, investigadors i alumnes, parteix d’una anàlisi sociològica i semàntica, a partir de la qual s’identifiquen canvis en estils de vida i en tendències presents en l’imaginari sociocultural, que són després traduïdes al llenguatge del color.