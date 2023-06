Conrad Garcia entrenarà al CE Sabadell ‘B’ la propera temporada

Canvi de timó. Després d’aconseguir la classificació per a la nova lliga Elit catalana, Marc Nomen ha decidit donar una passa al costat i deixar el CE Sabadell ‘B’. El nou inquilí de la banqueta serà Conrad Garcia que en 3 mesos ha passat del Juvenil ‘B’ al filial en un ascens meteòric.

Amb 10 anys d’experiència al FutBaseCES, Conrad fa el salt després de salvar del descens al Juvenil ‘A’ (el va dirigir les darreres tres jornades) i de certificar una permanència còmoda amb el segon juvenil a Lliga Nacional a la mateixa temporada. “Estic agraït al club, al Jaume i a l’Alberto per l’oportunitat. Vaig arribar aquí per donar un cop de mà al Benjamí i he anat pujant des de baix. Crec que això també demostra que la bona feina et dona l’oportunitat d’anar creixent”, explicava el tècnic.

Tot i que l’oportunitat així ho mereixia, el nou tècnic del filial es queda amb l’espineta de no haver tingut un projecte propi a Divisió d’Honor juvenil. “He estat molt poc temps al Juvenil ‘A’ i és obvi que m’hagués agradat poder dirigir una temporada sencera a la màxima categoria, però el filial és el segon esglaó del club i entrenar al futbol amateur és una gran oportunitat i em sento preparat”.

Un estil propi molt marcat

Els equips de Conrad Garcia sempre s’han caracteritzat per ser molt fidels al model de joc del Futbol Base arlequinat, l’entrenador té molt clara la seva filosofia de joc: “Veurem un Sabadell ‘B’ protagonista amb pilota, amb pressió alta, però també sabent que hem de ser forts al darrere. Sabem que és una categoria nova i que serà molt dura amb rivals de molta entitat i pressupost, però volem ser ambiciosos”, afirmava Conrad.

Els dos últims anys, el filial arlequinat ha mantingut una base molt definida de jugadors, alguns d’ells no seguiran al club a la primera aventura a la lliga Elit catalana. “Hi ha jugadors que porten molts anys al club i que han fet molt bona feina, però que no estaran amb nosaltres la propera temporada. He pogut entrenar als dos juvenils aquesta temporada i són dues generacions que tenen molt potencial i capacitat per estar amb nosaltres”.

Conrad també ha volgut destacar el reforç positiu que suposa que es compti amb jugadors i cos tècnic formats a Olímpia: “Des del club s’està apostant pel futbol base i això sempre és positiu a l’hora d’atraure i retenir talent. Si aquesta feina es veu recompensada amb jugadors i cos tècnic del primer equip formats a la casa, és un reforç a la feina feta”.