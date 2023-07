Les associacions Sabadell Comerç Centre i Ca n’Oriac Comerç organitzen una nova edició de botigues als carrers els dies 7 i 8 de juliol, amb motiu de les rebaixes d’estiu, on les botigues participants poden exposar els seus productes a la via pública amb promocions i ofertes just davant dels seus establiments.

En el cas dels comerços de Ca n’Oriac, els participants de carrers adjacents es podran ubicar a l’avinguda de Matadepera, amb una taula/expositor o carpa just davant dels establiments que cedeixin el seu espai. Amb aquesta acció es pretenen incrementar les visites dels clients i potencials clients de la zona comercial.

Pel que fa al sector del centre, els comerços poden exposar els seus productes al carrer, amb promocions i ofertes just davant dels seus establiments. Aquells que no tinguin espai davant la seva botiga, podran ferho en alguna ubicació de vies més principals.

Festa del Comerç a la Creu de Barberà

Dins del programa d’activitats de la Festa Major de la Creu de Barberà, s’emmarca la Festa del Comerç al carrer, organitzada per Comerç Creu, que tindrà lloc el dissabte 8 de juliol en horari de tarda, de 18 a 24h, a l’avinguda de Barberà des del número 383 i fins al carrer Casp. Els establiments participants organitzaran tallers, degustacions i activitats, a més de venda i exposició dels seus productes, que els permetran donar-se a conèixer en un ambient lúdic i festiu.