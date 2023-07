Els ciutadans de Sabadell i la resta de la comarca rebran un avís al mòbil en el marc de les proves de la Generalitat en cas d’emergència greu. Protecció Civil farà una prova del sistema d’alerta a tots els dispositius que es trobin a l’àrea de Barcelona el 14 de setembre. Serà la primera que es fa a l’àrea de Barcelona i és la que té un major abast quant a població susceptible de rebre el missatge en cas d’emergència greu.

Per fer un millor seguiment i valoració, l’enviament es farà per sectors geogràfics en diferents hores al llarg del matí. A les 10 h s’enviarà el missatge d’alerta als mòbils al Vallès Oriental, Maresme, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet; a les 11 h a Barcelona; a les 12 h al Vallès Occidental; i a les 13 h al Baix Llobregat i a l’Hospitalet de Llobregat.

Tots els mòbils que estiguin a la zona, encara que els duguin persones que estan de pas per carretera o ferrocarril, haurien de rebre l’sms. Concretament, el missatge que rebran serà el següent: ‘Prova d’alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. No truquis al 112, és una prova. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te’. S’enviarà en català, castellà i anglès.

Quatre proves a Catalunya

Segons Protecció Civil, el sistema d’enviaments massius és molt útil i va acompanyat d’un soroll estrident diferent de la resta de sons. Com s’ha fet en altres proves, la Generalitat habilitarà una enquesta perquè els ciutadans informin de si han rebut o no el missatge, en quin idioma, etc. Protecció Civil recorda que un cop la ciutadania rebi el missatge l’ha de llegir i, com indicarà el text, no trucar al 112, ja que és una prova.

Fins ara s’han dut a terme quatre proves. La primera va ser a Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran (28 de febrer), la segona a les vegueries de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès (12 d’abril), la tercera a les vegueries de Catalunya Central i Girona (27 d’abril) i la quarta va ser una repetició a Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès (13 de juny) després que en el primer enviament hi hagués una errada que va fer que molts ciutadans no rebessin el missatge als seus mòbils.

El missatge real, i no de prova, només es farà servir en casos d’emergència considerada greu en què l’autoritat de Protecció Civil determini que cal donar instruccions a la població sobre com actuar. Es tractaria, per exemple, d’accions com ara el confinament davant d’un accident químic o bé unes inundacions.