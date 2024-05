El Sabadell es queda a mitges: suma un punt i continua en descens (0-0)

A mitges. Tenia el Sabadell una gran oportunitat de sortir de la zona de descens amb els altres resultats de la jornada, però no ha pogut passar de l’empat davant un Nàstic molt sòlid que gairebé no ha concedit res. El punt és insuficient encara que permet a conjunt arlequinat mantenir-se ben viu i dependre d’ell mateix abans de la gran final de dissabte que ve a Tarazona.

Ni Moyano i Abde. El tècnic Óscar Cano no ha volgut córrer riscos a l’inici amb jugadors que arrosseguen molèsties i ha optat per una línia defensiva de cinc amb David Astals pel carril dretà mentre Ricard Pujol i Sergi Maestre acompanyaven Amelibia a l’eix defensiu per cobrir l’absència sensible de Pau Resta, sancionat. Baselga ha tornat com a ‘9’ amb Vladys i David Soto escorats a les bandes.

Els resultats de la jornada no podien ser més favorables pels interessos arlequinats. Abans de començar, el Sabadell ja sabia que sortiria de descens en cas de victòria i significava un pas de gegant cap a la permanència. El Nàstic es jugava la possibilitat d’acostar-se al play-off matemàtic. Un doble al·licient que s’ha traduït en la millor entrada de la temporada a la Nova Creu Alta: ambient de partit gran amb més de set mil espectadors i la presència de gairebé un miler de seguidors granes que han tenyit de vermell una bona part del Gol Sud.

Màxim respecte mutu i predomini de les defenses. Així es podria resumir una primera meitat sense cap concessió ni ocasió clara. El Nàstic ha tingut més possessió de pilota, però tampoc li ha servit per inquietar Ortolá. En canvi, els arlequinats, amb rampells, han provocat dues intervencions sense massa compromís de Varo, a xuts de Baselga i Marc Domènech, el jugador amb més clarividència a l’hora de crear.

La situació de més perill ha arribat a pilota aturada, en el minut 39: Ricard Pujol no ha pogut connectar en el segon pal la centrada enverinada de David Soto. Un 0-0 de manual al descans. Ningú volia ensurts… ni veure’s per sota en el marcador.

Sense concessions

La dinàmica s’ha mantingut a la represa. Zero riscos i zero perill. El principal objectiu arlequinat era evitar errades, tancar espais i… esperar l’oportunitat. Ha pogut arribar en una pilota llarga a Toni Herrero, però la seva centrada a Baselga s’ha quedat curta en una situació immillorable. El Nàstic tampoc semblava disgustat amb l’empat.

Ha mogut la banqueta Óscar Cano amb l’entrada d’Abde per Soto i poc després, s’ha vist obligat a substituir Carles Salvador, amb rampes, per Moyano. Sobre el paper, dues peces ofensives que podien donar una mica més d’energia per buscar la victòria. Cada córner o cada arribada a l’àrea era celebrada com una gran opció de gol… que mai ha arribat. De fet, no s’ha comptabilitzat ni una ocasió clara en cap àrea.

Pau Fernández, Marru i Manel Martínez ha estat el triple canvi del tècnic granadí com a última bala. Ho ha intentat el Sabadell, però amb més cor que idees. Aquesta vegada no hi ha hagut el miracle del Cornellà. Un punt que no serveix per sortir aquesta jornada del descens -castigats pel tercer gol encaixat a Las Llanas davant el Sestao-, però el conjunt arlequinat continua depenent d’ell mateix. El partit de dissabte vinent al Municipal Tarazona tindrà regust de final per la permanència.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; David Astals, Amelibia, Ricard Pujol, Toni Herrero (Pau Fernández, m. 85), Carles Salvador (Moyano, m. 66), David Soto (Abde, m. 62), Sergi Maestre, Baselga (Manel, m. 85), Marc Domènech i Vladys (Marru, m. 85).

Gimnàstic: Varo; Pol Domingo, Trigueros, Dufur, Joan Oriol, Óscar Sanz, Mula (Marc Fernández, m. 63), Borja Martínez, Pablo Fernández (Santamaria, m. 84), Andy Escudero (Godoy, m. 84) i Jaume Jardí (David Concha, m. 58).

Àrbitre: Alejandro Morilla Turrión (Comitè navarrès). Grogues: Óscar Sanz, Santamaria.

Incidències: 7.528 espectadors a la Nova Creu Alta, amb un miler de seguidors granes.

FOTOS: LLUÍS FRANCO