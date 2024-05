Exhibició de l’Astralpool per penjar-se el bronze a l’Euro Cup

L’Astralpool Club Natació Sabadell s’ha penjat la medalla de bronze a la ‘final four’ de l’Euro Cup a Rijeka, després de superar l’Spandau 04 Berlin, en una exhibició defensiva de l’equip de Quim Colet (2-9).

Malgrat quedar eliminat de la lluita per l’or, els waterpolistes de l’Astralpool no han acusat ni física ni mentalment la derrota, ans al contrari, oferint una versió molt sòlida en totes les facetes del joc.

Liderats per Edu Lorrio, amb més d’una quinzena d’aturades, l’Astralpool no ha donat cap opció als berlinesos, que han vist com, malgrat les 13 exclusions, han estat incapaços d’aprofitar l’home de més. En atac, el montenegrí Stefan Vidovic, juntament, amb Fran Valera i Javi Bustos, han permès arribar al descans llarg amb una renda de dos gols (1-3).

A la represa, un parcial de 0 a 3, amb un doblet pràcticament consecutiu del madrileny Alberto Barroso i amb el bielorús Kosta Averka, han deixat en un tràmit els darrers vuit minuts de partit, en què novament, els Bustos i Averka han acabat per situar el definitiu 2 a 9.