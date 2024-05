Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arrenquem nova setmana després de dos dies marcats per la política, la cultura i l’esport. No ha estat el cap de setmana més prolífic per a la ciutat.

A mitges. Tenia el Sabadell una gran oportunitat de sortir de la zona de descens amb els altres resultats de la jornada, però no va pder passar de l’empat davant un Nàstic molt sòlid que gairebé no va concedir res. El punt és insuficient encara que permet a conjunt arlequinat mantenir-se ben viu i dependre d’ell mateix abans de la gran final de dissabte que ve a Tarazona.

Aquesta vegada no ha pogut ser. L’Astralpool va caure davant el CN Sant Andreu (13-12) a la final de la Copa de la Reina disputada a la Finetwork Aquàtics. En un duel molt intens i competit, les barcelonines van capgirar el marcador al darrer període després que les sabadellenques tinguessin un avantatge de fins a 4 gols a un quart i mig pel final. La dinovena haurà d’esperar.

La possible fusió per absorció del Banc Sabadell amb el BBVA genera inquietud a la ciutat. L’entitat ha tingut i té una forta vinculació amb Sabadell i ha estat part del seu creixement econòmic i empresarial, i una peça clau per a les entitats i associacions socials i culturals de la ciutat. Que el Banc Sabadell deixi de ser el Banc Sabadell es percep com un risc aquí i també en clau autonòmica: és l’única entitat financera amb els serveis centrals a Catalunya, després que CaixaBank els repartís entre Barcelona i Madrid.

La setmana passada es van complir 100 dies des del tancament del Restaurant del cim de La Mola. Després de seixanta anys servint àpats, el local va tancar les portes el 20 de gener perquè no ser renovada la concessió del lloc. La Diputació de Barcelona va tirar endavant un pla de sostenibilitat pel parc que es va iniciar el mateix mes de gener i que finalitzarà el 2027. Però mentrestant, com ha afectat el tancament als visitants? Ha baixat l’afluència de gent a la zona?

L’Associació de Veïns de la Creu Alta ha presentat les principals novetats de la seva Festa Major del barri d’aquest any. Enguany, les activitats han incrementat en un 30%, arribant a les 137 en total. “L’objectiu no és tant en quantitat com en donar cabuda a tothom. Moltes entitats volen col·laborar amb la Festa i això comporta que augmentin les activitats. També ens donarà més feina, però per sort tenim un bon nombre de voluntaris”, explica Josep Serra, membre de l’organització.