L’Astralpool cau davant el Sant Andreu a la final de la Copa de la Reina

Aquesta vegada no ha pogut ser. L’Astralpool ha caigut davant el CN Sant Andreu (13-12) a la final de la Copa de la Reina disputada a la Finetwork Aquàtics. En un duel molt intens i competit, les barcelonines han capgirat el marcador al darrer període després que les sabadellenques tinguessin un avantatge de fins a 4 gols a un quart i mig pel final. La dinovena haurà d’esperar.

En un inici intens, les porteres han estat les grans protagonistes. Laura Ester ha aturat un penal a Elena Ruiz a la primera jugada del partit i a l’altra banda de la piscina, Martina Terré ha negat el gol a Bea Ortiz i a Sofia Giustini amb grans parades. També Ester ha continuat amb el cadenat posat a la seva meta en els intents de Gisel·la Farré i Ari Ruiz. I a 1:19 pel final del primer quart, en la primera superioritat de l’Astralpool, Judith Forca ha obert el marcador. La resposta andreuenca ha arribat immediatament després amb un llançament de Farré que ha tocat Laura Ester, però que ha acabat al fons de la xarxa.

Al segon període, ha sortit millor el Club Natació. Al primer atac, Irene González ha retornat l’avantatge sabadellenc i després d’una bona jugada, Maica Garcia ha obert la primera distància de dos gols. Ha respost Paula Crespí amb un golàs i aleshores ha aparegut Judith Forca. Primer amb un golàs i, pocs instants després, culminant un contraatac (2-5). Els atacs andreuencs, molt precipitats, han obligat el tècnic Javi Aznar a demanar un temps mort en una superioritat. I ha tingut efecte. Les barcelonines han mogut bé la possessió i Crespí ha retallat i, al següent atac, Elena Ruiz ha tornat a escurçar al mínim la distància amb un gran gol.

Però poc ha trigat a reaccionar l’equip de David Palma i en una bona jugada, Bea Ortiz ha definit amb una gran vaselina per a posar el 4-6 al descans. Amb el canvi de porteria, l’Astralpool ha aprofitat una superioritat al primer atac del període per tornar a posar distància en el marcador. Irene González ha culminat una bona jugada. La resposta ha estat immediata amb un golàs d’Elena Ruiz, però Judith Forca no ha donat treva i Giustini s’ha estrenat per a obrir una distància significativa en el partit (5-9).

No ha defallit el Sant Andreu

No obstant això, no s’ha rendit el Sant Andreu que amb un 3-1 de parcial s’ha apropat en el marcador. L’ex del Club, Marina Cordobés, l’ha inaugurat i Ari Ruiz, amb dos gols, ha posat el 8-10. El final del període ha estat molt intens. Maartje Keuning ha retornat l’avantatge de tres gols i Laura Ester s’ha tornat a erigir en heroïna en un nou penal aturat a Elena Ruiz. El càstig per a les de Javi Aznar ha pogut ser doble, amb un llançament de cinc metres de Van der Sloot. Però Martina Terré ha copiat la seva homòloga aturant la pena màxima de la neerlandesa i deixant el 8-11 al darrer quart.

Als últims vuit minuts, entre les germanes Ruiz i Terré ho han deixat tot per decidir amb una sortida fulgurant. Ari ha convertit una doble superioritat i Elena ha reduït la distància a només un gol amb un gran llançament. A l’altra banda, la portera ha estat providencial amb dues grans aturades. I enmig del rebombori i les protestes per les decisions arbitrals, en una nova doble exclusió, Cordobés ha igualat la final a 5′.

Forca ha retornat l’avantatge, però Farré ha tornat a empatar i Elena Ruiz ha capgirat el marcador a un minut per al final. David Palma ha demanat un temps mort i ha posat tota l’artilleria a l’aigua, però el mur anomenat Martina Terré ha donat la Copa al Sant Andreu que ha aguantat la darrera possessió per a assolir el seu primer títol en la competició tot i l’intent de ‘pressing’ de l’Astralpool que ha acabat amb l’exclusió de Bea Ortiz quan semblava que podia recuperar la pilota.