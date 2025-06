Ferran Costa es presenta a l'afició: "Vull un equip agressiu, vertical i amb ganes que passin coses"

El nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell, Ferran Costa, ha estat presentat oficialment aquest dijous al migdia a l'estadi de la Nova Creu Alta. El director esportiu del club, Lucas Viale, ha iniciat la roda de premsa explicant que, després de pensar-hi molt, van decidir que per poder construir un projecte "a mitjà i a llarg termini" creuen que és la persona ideal, i, abans de passar la paraula al nou tècnic, ha volgut agrair la feina feta per David Català, Conrad Garcia i David Movilla durant aquesta temporada.

El de Castelldefels, que ha confessat que "esperava la trucada del Sabadell", ha volgut mostrar les seves idees fermes i un plantejament clar, però sent realista en tot moment i sense pretendre crear falses expectatives als arlequinats: "No us puc prometre victòries perquè serien paraules buides, però us puc prometre que disputarem cada acció com si fos la més important. ", ha assegurat el tècnic de Castelldefels, que ha afegit que "des d'avui em vull sentir un arlequinat més". "Vull un equip agressiu, vertical i amb ganes que passin coses i part de la meva tasca és transmetre als jugadors la intenció de formar un equip valent, competitiu i treballador", ha dit, visiblement entusiasmat amb el nou projecte.

Ferran Costa amb la samarreta del CE Sabadell

David Chao

Respecte per la nova categoria

El 'míster', il·lusionat amb el nou projecte i amb el repte de "tornar al Sabadell on mereix", ha mostrat tranquil·litat amb el suport de l'afició i la motivació de la plantilla després de l'ascens assolit al camp de l'UCAM Murcia. "L'estima dels arlequinats per aquest club ens ha de fer estar concentrats i units perquè és una categoria exigent i els hem de donar arguments per confiar en nosaltres", ha apuntat. Costa, a més, ha confessat que els espera una pretemporada intensa amb la finalitat que "qui jugui contra el Sabadell la primera jornada ja desitgi no haver-ho fet": "Ens esperen 43 sessions d'entrenament i 9 partits amistosos –el primer, segurament, contra l'Atlético de Madrid B de Javi Morcillo– per arribar al primer partit amb la màxima preparació possible. Ens hem de guanyar el respecte de la categoria".

D'altra banda, en la mateixa línia de no generar falses expectatives, ha confessat que no vol donar cap objectiu, perquè no seria real. "No valen de res les paraules i les promeses. Això va d’esforç i dedicació per intentar buscar l’encert. No vinc a fer promeses, vinc a treballar", ha assegurat amb claredat. L'ex de l'Andorra FC, a més a més, no es vol confiar amb cap equip ni fer elucubracions prèvies sobre el grup que els assignaran ni els rivals que tindrà el CE Sabadell: "Miris cap a on miris hi ha molt nivell, per tant, és molt complicat dir a quin grup m'agradaria estar perquè a tots dos hi ha grans equips".

Ferran Costa i Lucas Viale, durant la presentació

David Chao

"Estem treballant al màxim per trobar els jugadors que més s'adeqüin al nou projecte"

Lucas Viale, per la seva part, ha assegurat que "la idea principal és donar la màxima continuïtat als qui han aconseguit l'ascens", principalment els qui van renovar o tenien dos anys des d'un inici, tot i que Costa opta per, dins d'uns límits, començar des de zero en termes de vestuari per crear un equip cohesionat que cregui en el projecte. Algunes renovacions ja estan en marxa i, com ha assegurat Viale, "avui esperem tancar la d'Urri, ja que totes les parts anem en la mateixa direcció". Tant el director esportiu com l'entrenador han mostrat la seva cautela a l'hora de navegar pel mercat perquè volen fer "el procés més meticulós possible abans de prendre una decisió definitiva". "Estem tancant molts fitxatges, però, sense adormir-nos, estem treballant sense pressa per assegurar-nos que els fitxatges siguin els adequats", ha explicat.

Tot i la il·lusió per la nova categoria i les novetats que vinguin a partir d'ara, Viale ha volgut recordar que el Sabadell "continua sent un club humil que no pot oblidar d'on ve", però que ha de tenir la il·lusió de fer el millor paper en una categoria que històricament li ha costat al Centre d'Esports. "Des que existeix la 1a RFEF, no s'ha passat de la 8a posició, però estic segur que podrem aconseguir bons resultats", ha conclòs.