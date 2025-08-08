Irene Casado i Enric Arnella, amb la selecció espanyola sub-20 al Mundial

Doble representació sabadellenca en el Mundial sub-20 de waterpolo femení, que se celebra del 10 al 16 d’agost a Salvador de Bahia, Brasil. Entre les seleccionades es troba la jugadora de l’Astralpool CN Sabadell, Irene Casado, habitual en les competicions internacionals de categories. La sabadellenca, després de tota la vida al Club, jugarà la pròxima temporada al CN Terrassa.
Curiosament, farà el camí invers una altra de les convocades: Isabel Piralkova, que es va quedar fora del Mundial absolut de forma sorprenent i, ara, tindrà l'oportunitat de demostrar el seu potencial en la cita a terres brasileres. A la banqueta també hi haurà presència sabadellenca, amb l’ajudant de David Palma i tècnic de la base del Natació Sabadell, Enric Arnella, que farà d’entrenador amb la seleccionadora Marian Díaz, del Mediterrani.
A més de Casado i Piralkova, també estaran al Mundial amb Espanya jugadores destacades com Carlota Peñalver, del CE Mediterrani; Blanca Colominas, de l'Atlètic Barceloneta; Queralt Antón i Alba Muñoz, del Sant Andreu, o Martina Claveria, de l'Assolim Mataró, entre altres. El combinat estatal s'enfrontarà als Països Baixos, Nova Zelanda i Israel en el grup A del torneig, entre els dies 10 i 12. Les eliminatòries seran el dia 14 i el 15, les semifinals en la matinada del 16 i la final el mateix dia 16, a les 19:30 h, hora peninsular espanyola. La selecció estatal és una de les grans candidates a assolir el títol.