Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha estrenat un innovador sistema de guia per veu dirigit a persones amb discapacitat visual. Després d’un període de proves amb futurs usuaris, el nou servei ja està en funcionament a totes les estacions les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia a partir d’aquest dimecres.

El nou sistema funciona a través d’una aplicació mòbil gratuïta disponible per a Android i iOS anomenada NaviLens. La funció de l’app és detectar amb la càmera del dispositiu codis de colors col·locats a diferents elements de l’estació com ara escales, andanes, màquines expenedores o ascensors. Aquests codis, anomenats BIDI, es poden detectar des de dotze vegades més lluny que els codis QR convencionals, a una distància màxima d’uns vint metres i sense la necessitat d’enfocar-los o enquadrar-los amb la càmera. Els usuaris reben indicacions auditives per moure’s i així facilitar l’ús del transport públic per a aquestes persones i augmentar-ne la independència.