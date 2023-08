“Que grans les nenes, oi?”, li diu la Carme a la seva mare, la Conxita, que li respon: “I tant, han crescut massa ja!”. Repassen juntes una revista plena de fotografies, algunes de fa anys i d’altres de ben actuals, però totes íntegrament relacionades amb la seva família. Amb l’afany d’estrènyer vincles, Sabadell Gent Gran –centre de serveis a la gent gran de l’Hospital Parc Taulí – ha creat una comunitat virtual i una revista personalitzada per a cada resident amb la seva família. Mitjançant una plataforma virtual anomenada ‘Famileo’, residents i els familiars poden publicar fotografies i un peu de foto; i una vegada al mes, amb tot el material penjat, el centre imprimeix una revista personalitzada per a cada resident.

 

“Es tracta d’una eina de comunicació bidireccional, ja que els familiars poden veure constantment com estan o quins activitats fan els seus familiars”, apunta Sònia Mariscal, directora general de Sabadell Gent Gran, que afegeix que “la gràcia de tot plegat és que l’aplicació una finestra oberta per als residents que no poden estar amb els seus familiars i volen veure tot allò que fan durant el seu dia a dia”. I no només això, moltes de les famílies també inclouen material de fa anys o fotografies que es fan quan els residents surten per anar a una celebració, per exemple. “Tota la família pot registrar-se, de manera que la neta pot penjar una foto; i més tard la filla, una altra, per exemple. Sempre preservant la privacitat de tothom, ja que cada resident té un perfil privat”, conclou Mariscal.

L’èxit de la revista impresa

La revista impresa mensual és l’estrella. Pocs residents de les instal·lacions de Sabadell Gent Gran, a la ronda de Collsalarca, estan familiaritzats amb les noves tecnologies, i poder palpar totes aquestes fotografies que volen al núvol en paper “és emocionant per a ells”, sosté Mariscal. La Rosa i la Conxita, dues de les residents, admeten que es miren tot sovint les revistes, i no només la de l’últim mes, sinó també les dels mesos anteriors. “És un record que poden guardar”, sosté la directora general.

Si aquesta iniciativa continua amb la bona acollida, la intenció de la direcció de Sabadell Gent Gran és ampliar-la per adaptar-la al perfil dels nous usuaris i usuàries del centre o dels apartaments tutelats. “D’aquí a uns anys, els nous residents tindran les seves pròpies tauletes i podran ser ells mateixos els que pengin les fotos al seu mur”, ha destacat Mariscal.

Rosa i Rosa

Conxita i Carme

Sònia Mariscal, director general de Sabadell Gent Gran

“Se senten molt més partícips de les vivències que passen a l’exterior, com les que tenim dins del centre. A més a més, ens ha ajudat a millorar la interacció i la participació en les activitats que fem. Ara volen que tot es publiqui al seu perfil”

[FOTOS: AINA TORRES]