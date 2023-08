L’Exarlequinat Xavier Boniquet posa rumb a la Kings League

La Kings League de Gerard Piqué continua captant futbolistes. Aquest cop ha estat l’exarlequinat Xavier Boniquet el qui ha decidit participar en aquesta competició. El de Terrassa aterra al club de Porcinos FC, propietat de l’streamer Ibai Llanos. Allà hi trobarà un altre conegut de l’afició arlequinada, l’exjugador i exsegon entrenador Juvenal Edjogo, qui ara és l’entrenador de l’equip rosa.

Jugador estimat

L’etapa de Boniquet al CES va començar l’agost del 2019, quan va arribar lliure del Badalona. La seva qualitat com a mig campista defensiu així com la seva polivalència el van fer ser peça clau aquella mateixa temporada. Una de gran record per tota l’afició, ja que es va aconseguir l’anhelat ascens a Marbella. A la Segona Divisió va continuar gaudint de minuts i després del descens també va dirigir la ‘sala de màquines’ del conjunt liderat per Munitis. Finalment, Boniquet va abandonar La Nova Creu Alta la temporada 22-23 per jugar a la UD Logroñes. D’aquesta manera deixava un rastre de 86 partits i 4 gols.