Un espectacle de focs artificials acomiaden la Festa Major de Sabadell: “És un moment màgic”

Amb 250 quilos de pólvora, quinze minuts d’espectacle de foc i milers de persones mirant el cel, Sabadell s’acomiada de la seva Festa Major amb un show que ha deixat grans i petits bocabadats. “Un espectacle de focs artificials sempre és sorprenent i té un toc de màgia, és un espectacle per gaudir-ho des de diferents punts de Sabadell”, exposa Albert Rovira, un dels responsables de Pirotècnia Igual, encarregada de l’espectacle.

La combinació de coets ha estat innovadora, barrejant els efectes de palmeres de crackers crepitants, seguit d’una combinació de corones de colors i pistils amb trons. Un dels detalls que més ha sorprès el públic han estat els efectes de canvis de colors: un cop ben amunt del cel, la palmera canviava el seu color original. També s’han deixat veure figures de cometes creuats que combinaven amb efectes sorpresa: anells, meduses, formes de cor, saturns, peixos surant al cel.

El que ha fet ovacionar els assistents, com ja és tradició, han estat les palmeres amb troncs de foc, amb l’obertura de la palmera en color daurat. “Té un punt romàntic que ens encanta”, expliquen l’Anabel Gutiérrez i l’Alan Compte, dos veïns de Barberà que es van conèixer l’any passat a les Barraques de Sabadell. “Vam decidir gaudir junts dels focs, i aquest any tornem, amb la relació ja consolidada”, expliquen. “Els focs és el moment amb més encant de la festa”.

El terrat, l’alternativa

Amb el parc ple de gom a gom i milers de persones expectants, l’espectacle es va poder gaudir des de diferents punts de la ciutat. Hi ha qui va decidir fer-ho prenent una copa des del parc de Can Gambús, un punt alt amb vistes a Sabadell. D’altres, que van decidir pujar al terrat de casa seva. “Es veu molt bé des del meu edifici, fem un pícnic sopar amb els amics i gaudim de l’espectacle”, apuntava Albert Olmos, veí del carrer Cellers (Gràcia).

S’ha convertit ja en tradició des de fa deu anys: “Estem més tranquils”. També la Pepi Álvarez, veïna del barri de Covadonga prefereix pujar al terrat comunitari, per evitar desplaçaments. “Soc gran i no puc anar caminant fins al parc Catalunya. I si em porten els fills amb cotxe, allà no s’hi pot aparcar”, explica. La fórmula que ha trobat per gaudir, com és tradició, dels focs de Sabadell ha estat compartir-ho amb els seus veïns des de les alçades.

Hi ha qui porta tota la vida assistint a la cita. És el cas del David Cabrera, veí de Can Rull: “Hi vinc des que era petit, representen l’inici d’un nou any”, explica. Fa anys, venia amb els pares. Ara ho fa amb els seus amics. “Ens reunim per la Festa Major després de les vacances i comentem nous projectes abans de tornar a la rutina”, afegeix.

D’altres són més novells: en Nil veia ahir els focs per primer cop. Va néixer fa tot just un any i celebrava el seu primer aniversari veient aquest espectacle de llums i colors. Va mirar-se amb estupefacció aquella posada en escena de coets il·luminant Sabadell. El que no li va fer tanta gràcia va ser el clímax del final: aleshores convergien totes les figures, colors, trons i xiulets alhora. “Hem pensat en traca final potent”, advertia Rovira. Tres trons indicaven el final de l’espectacle, precedit d’un llarg aplaudiment.

