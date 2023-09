Les millors activitats de la Festa Major de Castellar

Si algú s’ha quedat amb ganes de Festa Major, té una bona oportunitat, perquè la de Castellar arriba carregada d’activitats. Musicalment, els plats forts seran Lildam i Manuel Fuentes, que tocarà cançons de Bruce Springsteen. Però hi ha moltes més activitats.

Per exemple, el Seguici Popular, que divendres comptarà amb tradicions com les sardanes, el ball de bastons, el ball de gitanes, les bèsties de l’Esbart, els Gegants… Començarà a les 19 h, a la plaça Catalunya, tot i que no arrencarà fins a les 20 h. Recorrerà diferents carrers fins a arribar a la plaça Major.

El mateix divendres, hi haurà l’activitat estrella pels joves de la vila. El Correlokals, amb sopar popular a l’Era d’en Petasques, a partir de les 19 h.

L’espectacle inaugural serà al Mirador, divendres a les 21.30 h, que acollirà Florados, amb poesia, dansa, acrobàcies, jocs de llums…

A les 22.30 h, hi haurà concert de Magalí SAre i Manel Fortià Trio, als Jardins del Palau Tolrà. I a l’Espai Tolrà, la festa dels 80 i 90, a partir de les 23 h.

El dissabte, a les 12 h, el carrer Major s’omplirà d’artistes, que treballaran en directe. I, per als esportistes, la 39a Cursa Popular a la tarda. L’habitual actuació castellera dels Capgirats serà a les 17.30 h, a la plaça del Mirador. A la plaça de la Fàbrica Nova, hi haurà concert familiar de Reggae per Xics, a les 18 h. A les 21.30 h, hi haurà el Correfoc, amb la Colla de Diables de l’ETC. La sortida serà des de l’Era d’en Petasques. I a la nit, concerts de LaMercabanda (23 h) i Manel Fuentes (00.30 h) a la plaça del Mirador.

Per als més joves, hi haurà Vilabarrakes dissabte, diumenge i dilluns, de 23 h a 5 h (Pla de la Bruguera). Lildami actuarà el diumenge a les 22.30 h.

El gran Castell de Focs serà el dimarts, a les 22 h, com a punt final de la Festa Major.