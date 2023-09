El filial del CE Sabadell estrena la Lliga Elit

Aquest dissabte arrenca la nova Lliga Elit catalana. Després de dos ascensos consecutius en formarà part el filial del CE Sabadell. A la categoria hi haurà rivals d’entitat i històrics com Palamós, Granollers, Horta o Figueres i d’altres amb grans projectes com Atlètic Lleida o Rubí. L’estrena dels de Conrad Garcia serà aquest dissabte a les 19h al camp del CF Lloret. “Hem treballat bé a la pretemporada i, tot i que encara ens trobem en un punt inicial, arribem en un bon moment físic i amb les idees clares. A la categoria els punts aniran molt cars i la igualtat serà màxima, el Lloret és un rival que té clar com vol jugar i haurem de donar la nostra millor versió per sumar els punts”, explica el tècnic.

Els arlequinats arriben a la competició amb bones sensacions després d’una pretemporada on han anat de menys a més. Amb una plantilla força renovada, l’objectiu serà competir contra tothom. “Hem de ser conscients que com a filial la nostra funció és formar jugadors i que estiguin preparats quan el primer equip ho requereixi. A partir d’aquí, només mirem al partit més proper. Volem competir i guanyar i estar el més amunt possible. Anirem evolucionant durant l’any i creixent amb el pas de les jornades”, reflexiona Garcia.

El del Centre d’Esports serà, juntament amb el de l’Europa, l’únic filial de la categoria. La joventut i inexperiència, no obstant això, no seran una excusa per a un equip que ha signat reforços amb passat a categories superiors. “Pel que fa al talent, serem un dels punters de la lliga. El hàndicap serà la inexperiència que tindrem com a filial, però la plantilla té caràcter i ho podrem solucionar bé. Som un equip de guanyadors i com a tal som ambiciosos i inconformistes i això ho demostrarem al camp”, afirma Conrad. Una categoria nova que encara és una incògnita. A cavall entre la Primera Catalana i la Tercera RFEF, serà molt competida i igualada des de l’inici.