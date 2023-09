L’Ajuntament de Sant Cugat tanca 2023 amb “les pitjors xifres de la història”

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès tancarà l’exercici 2023 amb un dèficit de més de 25 milions d’euros, “les pitjors xifres de la història”, segons el tinent d’alcalde d’Economia, Carles Brugarolas. El govern, format per Junts i ERC, preveu ajustos molt importants per revertir la situació que passaran sobretot per revisar serveis i activitats, així com el patrimoni immobiliari, però sense tocar impostos.

Burgarolas s’ha mostrat molt crític amb la gestió feta en l’anterior mandat, format per ERC, PSC i CUP, i quan els socialistes assumien la cartera de finances. No obstant, opta per evitar retrets i treballar de manera col·lectiva per capgirar la situació, que es podria allargar tot 2024: “El ‘gap’ a revertir és molt gran”, ha afegit.