Un incendi en un habitatge al centre de Sant Cugat obliga a confinar els veïns

Un incendi en un habitatge del centre de Sant Cugat del Vallès ha obligat a confinar part dels veïns d’un edifici. L’avís s’ha rebut a les 14.41 h, amb què s’alertava que sortia molt de fum des d’un àtic situat al número 4 del carrer de Sant Ramon. Els Bombers hi han destinat set dotacions i han fet que els veïns de la resta d’àtics es confinessin als seus pisos.

El foc s’ha originat en el quadre elèctric de l’immoble, fet que ha permès actuar ràpidament i verificar que no hi havia cap persona a l’interior del pis. L’incendi s’ha donat per extingit a les 15.33 h, sense que cap persona s’hagi vist afectada, i es preveu fer tasques de ventilació en les properes hores.