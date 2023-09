VÍDEO | Sabies que un tren d’FGC apareix a ‘Los Vengadores’?

Els aniversaris serveixen per recordar anècdotes que sovint queden oblidades pel pas del temps. Els 40 anys de la posada en marxa dels trens de la sèrie 111 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sembla una bona excusa per rememorar un d’aquests capítols curiosos. En aquest cas, amb repercussió a la gran pantalla. Prepareu les crispetes!

La primera unitat de tren de la sèrie 111 va entrar en servei el setembre de 1983, ara fa quatre dècades anys. Eren els primers trens que adquiria la companyia i van suposar l’inici del procés de renovació del material mòbil a totes les línies d’FGC, un important salt tecnològic respecte al parc de trens heretat de les empreses privades precedents. La sèrie, de 20 unitats, es va construir entre el 1982 i el 1987. Es van posar en funcionament entre el 17 de setembre del 1983 i el 2 de novembre de 1987.

Els 111 van ser els primers trens d’FGC en incorporar electrònica de potència en la seva cadena de tracció. A més, van ser també els primers amb caixa d’alumini i amb fre combinat elèctric i pneumàtic, més enllà d’altres millores. Uns avenços que no van passar desapercebuts ni tan sols per a un director de l’univers Marvel com Joss Whedon, que va posar a prova la resistència de l’aparell.

Un tren de pel·lícula

Un dels exemplars de la sèrie apareix a la pel·lícula Los Vengadores 2: La era de Ultrón, que es va estrenar el 2015. Tot i que en pantalla representava un tren asiàtic, són fàcilment reconeixibles els seients, les finestres, els portaequipatges i els agafadors de la cantonada dels seients. Una escena que es pot veure en aquest vídeo.

Dues unitats, encara “vives”

Els trens de la sèrie 111 van cobrir tots els serveis de la línia Barcelona-Vallès. Tant els serveis urbans entre Barcelona-Pl. Catalunya, Reina Elisenda i Av. Tibidabo com els serveis suburbans del Metro del Vallès fins a Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Universitat Autònoma i Sabadell. La majoria van deixar de prestar servei comercial entre l’any 2014 i el 2015, un cop incorporades les unitats de tren tipus 113 i 114, tot i que no va ser fins al setembre del 2016 quan es van retirar totes les 111. Concretament, va ser la matinada del 14 de setembre del 2016, un cop finalitzat el servei del dia anterior, quan la UT 111.13 va ser confinada a l’estació de Sabadell Rambla, com a darrer acte abans de clausurar l’estació.

La companyia preserva dues unitats de la sèrie 111, una a la Nau del Tren Històric del Vallès, al Centre Operatiu de Rubí; i l’altra a l’Espai Sabadell Rambla, que permet tant al personal d’FGC com a tots els cossos vinculats a la gestió de la seguretat i protecció civil posar en pràctica situacions d’emergències ferroviàries. Són la resistència d’una maquinària per a la història… també del cinema.