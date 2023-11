VÍDEO | Troben haixix en els tubs metàl·lics d’un camió avariat a la Gran Via

El trànsit a la principal via que creua Sabadell pel Centre s’ha vist afectat durant tot el matí d’aquest dilluns per un camió que ha quedat avariat a primera hora en el carril lateral de la Gran Via, en sentit nord i a l’altura del pont número 7. Una patrulla de la Policia Municipal ha vist l’escena i s’ha acostat per veure què passava amb el vehicle, que semblava abandonat.

En arribar al lloc, s’han trobat amb la sorpresa. Els agents han inspeccionat el camió per la forta olor que feia. Entre la càrrega, hi havia diversos tubs metàl·lics. La intervenció de la unitat canina K9, especialitzada en drogues, ha estat clau. A l’interior dels materials hi havia almenys 10 quilos d’haixix, tot i que la quantitat podria augmentar.

Després de la troballa, la Policia ha detingut una persona, el conductor, acusada de tràfic de drogues. Fonts municipals han confirmat que s’ha obert una investigació pel cas.