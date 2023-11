Yerse i l’ESDi, entre les escollides per impulsar la moda catalana a l’Àsia

La Generalitat de Catalunya, per mitjà del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), i el Clúster Català de la Moda (Modacc) organitzen una missió empresarial, del 27 al 29 de novembre, a Corea del Sud, en què participaran set marques de moda catalanes, entre les quals, les sabadellenques Yerse i ESDi. El projecte compta amb la col·laboració tècnica de la consultora The Hunter i l’equip de l’oficina d’Acció a Seül.

L’objectiu és conèixer el mercat de la moda coreà i impulsar les exportacions de moda catalana als mercats asiàtics durant els pròxims anys. Actualment, segons l’informe ‘Perspectives de la moda catalana 2023’, només un 15% de les marques de moda del país han venut a l’Àsia durant l’any 2022, continent que concentra únicament el 7,2% del total d’exportacions catalanes.

En els darrers anys, Seül ha esdevingut un destí de referència per a nous conceptes de marca, espais i productes del sector de la moda i la cosmètica. La ciutat permet veure diferents aproximacions de marques i retailers que han aconseguit una convivència perfecta entre la moda online i offline, i per això ha estat seleccionada com a proposta inspiradora pel Clúster català.

Aquesta missió busca que les empreses de moda catalanes coneguin noves tècniques i estratègies innovadores que les inspirin i permetin aplicar-les als seus productes i serveis. Alhora és també una oportunitat per entrar en un mercat d’aproximadament 52 milions d’habitants que consumeixen, anualment, uns 25.000 milions de dòlars en productes de moda i que aprecien la qualitat i el disseny. El projecte també pretén establir contactes comercials a Seül que puguin permetre l’accés de marques catalanes al mercat de moda del país.

En aquest viatge hi participaran directius de pimes de marques de moda catalanes, responsables de desenvolupament de negocis i responsables de disseny d’algunes empreses del sector com Sita Murt/, Boboli, Munich, Mango, Simorra i les sabadellenques Yerse i ESDI (Escola Superior de Disseny).