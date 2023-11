Els marxants dels Merinals volen canviar d’ubicació: “No venem res, no hi ha gent”

“No venem res. No ens dona ni per pagar la taxa municipal”, exposa José Luis, un marxant del mercadal dels Merinals. Més d’una cinquantena de comerciants ubicats al carrer de la Palma exigeixen a l’Ajuntament un canvi d’ubicació perquè “aquesta zona està morta”. Si bé els afectats sostenen que havien arribat a un acord amb el consistori per traslladar-se a prop de la carretera de Terrassa, “ara l’Ajuntament s’ha desdit”. Fonts municipals expliquen que es tracta d’un conflicte d’interessos entre marxants i comerciants de negocis de la zona: “Cal que s’arribi a un acord entre marxants i els comerços no volen que canviïn ubicació”.

Cada dissabte, al voltant del Mercat dels Merinals, 69 parades ofereixen roba, calçat i complements i equipament de la llar. Vuit de cada deu paradistes volen el canvi, sostenen. “No hi ha públic, passen algunes persones a comprar xurros i ja està”, exposa José Luis.

Els marxants estan facturant durant tot un matí entre 30 i 40 euros. “La parada que ha facturat més en un dia ha estat cent euros, això no és sostenible”, afirmen. “No ens surt a compte anar a treballar, tot i haver de pagar la taxa municipal”, lamenten.

Fa anys que el negoci funcionava, sostenen els comerciants, però amb el pas del temps, els comerços del barri han anat desapareixent. “Les botigues estan tancant i pràcticament no tenim clientela, és una zona completament morta”, exposen els afectats. Però alguns dels comerciants que encara sobreviuen a la zona no volen que marxin perquè sostenen que “estimula el carrer de la Palma”.

A la zona queda alguna botiga d’alimentació, perruqueries, un estanc, una farmàcia i bars i restaurants, a banda d’algun negoci de serveis. “No arribarem a un acord, tenim postures contràries, ens estan obligant que ens quedem”, consideren els marxants.

Tenen pendents algunes reunions, però no tenen esperança d’arribar a bon port. En aquest sentit, els marxants van organitzar una manifestació contra l’Ajuntament de Sabadell el darrer dilluns, coincidint amb el ple municipal de novembre. “Entrarem al proper ple, no ens quedarem amb els braços plegats”, afirmen.