El Taulí atén 2.400 persones amb depressió cada any

L’Hospital Parc Taulí de Sabadell atén anualment unes 2.400 persones amb algun tipus de depressió –de les quals un 30% són depressions greus i molt resistents– i es consolida com a centre sanitari de referència en salut mental.

De fet, el passat 13 de gener, se celebra el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una jornada clau per conscienciar a la població sobre aquesta malaltia. Tal com explica el Dr. Diego Palao, director de Salut Mental del Parc Taulí, “la depressió és una malaltia del cervell que provoca un bloqueig de la neurogènesi, deixen de formar-se noves neurones”. Per això, “és molt important identificar-la i tractar-la correctament per a reactivar la neurogènesi i evitar la seva cronificació”, alerta.

El Parc Taulí, a més, treballa estretament amb l’Atenció Primària per detectar els casos més greus. “La detecció precoç és essencial per evitar casos amb tendència suïcida”, destaca Palao.

Una teràpia innovadora

El Parc Taulí té una Unitat Específica de Tractament de Depressió Resistent, amb diverses modalitats de tractament. El mes de febrer de l’any passat, es va iniciar una teràpia innovadora i revolucionària –l’esketamina– que ha demostrat una gran eficàcia en depressió resistent i que pot produir millores en hores o dies. Els pacients candidats han de venir, inicialment, dos cops a la setmana durant 4 setmanes a l’hospital per rebre el tractament inhalat. La teràpia es fa en una sala totalment adaptada, on els estímuls sensorials són mínims.

Des de la posada en marxa d’aquest programa, el Parc Taulí ha atès 24 pacients, administrant més de 400 inhalacions. El grau d’efectivitat i de satisfacció entre els pacients, és molt elevat. Els professionals del Parc Taulí tenen previst fer formacions per a professionals d’altres centres sanitaris.