Prop de 300 alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària de les escoles Vedruna Immaculada i Vedruna Carme s’han concentrat aquesta tarda a la plaça de Doctor Robert per demanar la pau al planeta terra, coincidint amb el Dia Escolar de la No-violència i la Pau. Han entonat conjuntament el tema ‘We are the World’ –que ha esdevingut quasi un himne símbol de la unió i la solidaritat– al davant de centenars de familiars amb la façana de l’Ajuntament a l’esquena. A banda, alumnes d’ESO del centre han llegit un manifest on han reivindicat la importància de paraules com “convivència” o “amistat”, factors claus “per a fer del món un món millor”, han dit; i encara més necessàries al si de les escoles, on centenars d’alumnes conviuen dia rere dia.

 

La responsable de l’equip de Pastoral de l’escola Vedruna Immaculada Sabadell, Lidia Vilarrubias, ha reblat que “el treball que fem amb els alumnes per tractar la no-violència a dins i fora de les aules és un treball diari, però que en dies com aquest ens agrada reivindicar-ho, perquè desgraciadament, no tots els infants poden gaudir d’entorns de pau i de no-violència”. És per això que les 38 escoles d’arreu de Catalunya que configuren el projecte Vedruna treballen conjuntament en el projecte ‘Mirades’ per fomentar entre els infants la capacitat d’aprendre d’un món global i divers.