Cipo critica un finançament “insuficient” en l’acord de pressupostos: “No som un servei low-cost”

Cipo reclama que s’incrementi fins a un 30% el finançament de la cartera de serveis socials. L’entitat no veu suficient el 5% que recull la proposta de pressupostos pactada pel Govern amb el PSC i recorda la necessitat “urgent” d’incrementar el finançament dels serveis que presten, almenys en un 30%. Un augment que consideren imprescindible per dignificar els serveis i establir unes condicions laborals competitives per als professionals. “No som un servei low-cost“, critica Jordi Garcia, gerent de Cipo.

Garcia sosté que fa temps que les entitats del sector denuncien “l’infrafinançament” que pateixen, d’una banda, a conseqüència de més d’una dècada de retallades i congelacions i, d’altra banda, de l’augment acumulat dels costos i a l’increment significatiu del cost de la vida. “Els costos de vida han pujat i els increments són mínims. Hi ha una diferència de sou del 30% dels treballadors en el sector social respecte a un professional de la salut”, destaca.

El cent per cent del cost del servei de Cipo l’hauria d’assumir l’administració pública. Però un 20% del cost l’està carregant l’entitat: “És un sobrecost, ho cobrim amb captació de fons privats”, admet el gerent de Cipo. “Tot són bones intencions, però no es veu recollida la bona voluntat als pressupostos“, diu.