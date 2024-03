Una quarantena de parades omplen Castellar per Sant Josep

Castellar va tornar a viure aquest dimarts una de les jornades més especials de l’any. Una quarantena de parades van omplir el centre oferint els seus productes en una plaça d’El Mirador que va aplegar nombroses famílies durant tot el dia. La festivitat va estar marcada per la tradicional fira d’aliments artesanals que es porta a terme cada any amb motiu de Sant Josep.

Com és habitual, no hi van faltar els embotits, formatges, vins i caves, pastisseria, pa, llaminadures, herbes i tes, bacallà o mel, entre altres. A tota aquesta oferta alimentària s’hi van sumar les parades de les entitats per donar a conèixer les seves tasques respectives. Les activitats de la fira van comptar també amb el repartiment de coca i de crema catalana.

A la plaça del Mercat, un altre dels moments més esperats va ser l’audició de sardanes que cada any organitzen l’Ajuntament i l’Agrupació Sardanista Amics de Castellar, enguany a càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell. La cita se sumava a la resta de propostes de la programació de Sant Josep, farcida de música en la seva vuitena edició. Una proposta d’Acció Musical Castellar que ja va amanir el cap de setmana en diferents punts de Castellar.