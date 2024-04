Castellar celebra una dècada tocant el cel

Fa deu anys que Castellar del Vallès mira el cel i s’enfila ben amunt. El passat dissabte, els Capgirats, la colla castellera de la vila, van celebrar una dècada de vida amb una diada plena de propostes culturals. L’acte central va tenir lloc a la plaça de la Fàbrica Nova, acompanyats pels Saballuts i els Castellers de Caldes de Montbui -els padrins-, i els Esquerdats de l’Esquerra de l’Eixample -els fillols-. Abans, la cita també va aplegar el ball de Gitanes, les tabaleres de l’ETC, el ball de Bastons i la colla gegantera de la vila, a més d’altres activitats familiars.

“Els deu anys de castells a Castellar han fet créixer encara més la cultura popular que hi havia al poble”, celebra el cap dels Capgirats, Joan Aura, que remarca que els castells són una tradició oberta a qualsevol veí amb ganes de socialitzar i viure experiències amb la família castellera. “Els inicis van ser complicats, però, mica en mica, la gent va començar a provar-ho i vam engrescar un nombre important de gent”, emfatitza.

Actualment, la colla està formada per més d’un centenar de socis, tot i que en les actuacions la pinya es redueix lleugerament. Un dels aspectes importants, assenyala ell mateix, és que el grup es continua nodrint de canalla i joves que proven la bona salut de l’entitat. L’aniversari, a més, ha servit per reunir membres que s’havien allunyat de la colla en els últims anys, en un esdeveniment molt especial.

La colla, ambiciosa

Durant aquest temps, els castellers han continuat sent protagonistes en diversos actes de la vila, sigui amb un 3 de 7, un 5 de 6 o els castells que calgui. Amb tot, però, Aura admet que l’objectiu és ambiciós. “Volem créixer. I per fer-ho necessitem més persones que vinguin a conèixer què vol dir realment formar part d’una colla castellera”, reivindica. Els objectius de la temporada passen, almenys, per repetir la millor actuació de la història, feta a Caldes de Montbui, amb els dos bàsics de 7 i el 5 de 6.

Com a repte majúscul, es marquen posar el pilar dins dels castells de 7. “Si s’aconsegueix i ho mantenim durant els pròxims anys, ens podria obrir les portes d’anar al Concurs de castells de Torredembarra, on hi ha les millors colles de set pisos”, avisen els Capgirats després de bufar les deu espelmes.