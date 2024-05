Totes les novetats de la Fira Sakura Matsuri 2024

Un dels milers d’arxipèlags del país del sol naixent serà Fira Sabadell, des d’aquest divendres fins diumenge. Gastronomia, música, dansa, cultura tradicional i pop, art i arts marcials del Japó s’exhibiran a la tercera Fira Sakura Matsuri. S’hi esperen més de les 7.500 persones que hi van ser l’any passat. Hauria de ser així, ja que l’organització aspira a una edició millorada: hi haurà més parades, l’ambientació nipona lluirà més i, sobretot, s’han plantejat més activitats per oferir una experiència millorada al visitant.

Què en sabem, de moment? En total, hi haurà 65 expositors, la majoria dels quals amb estand. A nivell d’infraestructures hi haurà un escenari de 360 graus on se situarà l’epicentre de l’acció, a diferència de la tarima de l’any passat on les activitats quedaven aïllades. Es muntaran dues exposicions de kimonos, una de pintura i una de manga. Hi haurà dues zones dedicades a tallers i una altra per a videojocs, a més d’un dojo, el lloc on s’entrenen les arts marcials. Per altra banda, s’hi ubicaran dos konbinis, que són les famoses botiguetes anomenades de connivència, i obertes 24 hores i 7 dies a la setmana, que inunden el Japó. I, anecdòticament, hi haurà photocalls amb figures manga.

Les activitats no s’aturaran ni un moment. Entre les destacades, hi haurà una mostra de la cerimònia tradicional Kagami biraki, que vol dir “obrir el mirall” i que simbolitza trencar amb allò antic i saludar l’any nou.

Aquest any, la Fira Sakura Matsuri homenatjarà Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, que va morir el març passat. Serà el dissabte a les 16h a l’escenari principal, amb l’activitat Combats de Dibuixants per part de l’Escola Joso.

Serà una fira musical. Al llarg del cap de setmana, hi haurà actuacions de Shamisen, Koto, Shumi-e, Taiko, Shakuhachi, dansa Bon Odori i cançons d’anime en català. A més, hi haurà un xou de moda de kimonos i competicions de Mario Kart.

Per altra banda, els tallers, oberta a tothom, aquest any seran de manga, llengua japonesa, pintura, estampat, origami, cal·ligrafia, furoshiki…

Gastronòmicament, hi haurà un salí dedicat al sake. S’oferirà pastisseria japonesa, sushi i formatges, entre altres. I, paral·lelament a la Fira, fins al diumenge, alguns establiments de la ciutat ofereixen menús especials que fusionen gastronomia mediterrània i japonesa.

La Fira també se celebrarà a la Pista Coberta d’Atletisme, on durant el cap de setmana s’hi exhibiran diferents disciplines de les arts marcials. El divendres a la tarda hi haurà entrenaments de Kaito Kyokushin; el dissabte al matí, se celebraran demostracions de destacats mestres de laido, naginata, aikido, karate, kenjutsu, daito ryuy, kenpo i jodo. Diumenge al matí hi haurà cursos tècnics.