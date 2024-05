El festival Embassa’t de Sabadell preveu superar els 7.000 assistents

El festival Embassa’t preveu superar els 7.000 espectadors en els quatre dies que durarà de la cita al parc Catalunya de Sabadell, una xifra que suposa superar en 1.500 els de l’any passat. Antònia Font protagonitzaran el concert inaugural aquest dijous al vespre, amb el cartell d’entrades exhaurides i amb una proposta amb entrades numerades.

Amb més d’un 60% dels espectadors procedents de Barcelona, el festival s’obre cada any a més públics i territoris d’arreu de Catalunya i de l’Estat, amb un cartell eclèctic en què comparteixen espai artistes com Guillem Gisbert, Samantha Hudson, Flashy Ice Cream o Mushka, aquesta última encarregada del concert de cloenda i que també està a punt de penjar el cartell de ‘tot venut’.

La cita es preveu com una de les més multitudinàries, amb un gran cap de cartell com ho són els mallorquins Antònia Font. “Tronaven en directe després d’uns anys aturats, en Joan Miquel Oliver va venir al 2015, però era una gran oportunitat, amb una gira que estan fent amb platea asseguda, i ja ho tenim tot exhaurit”, ha explicat el director del festival, Arnau Solsona, que ha destacat que hi ha tota una generació que “els ha trobat a faltar”.

El festival està format per tres espais, però en la jornada inaugural, i a diferència d’altres anys, només estarà operatiu el principal, amb la única actuació de la jornada programada d’Antònia Font. Divendres serà el torn d’artistes com Samantha Hudson, Cala Vento o Ireix, mentre que dissabte passaran pel festival el cantant de Manel, Guillem Gisbert, María José Llergo o Alvva.

Mushka serà l’encarregada de tancar la cita diumenge, amb l’actuació prèvia de Flashy Ice Cream i Anna Gisbert. Per tot plegat, encara hi ha entrades disponibles per tots els dies del festival amb l’excepció de dijous, si bé en el cas de Mushka també està a punt de penjar el cartell d’entrades esgotades.

Pel que fa a la procedència, Solsona destaca que més del 60% dels assistents provenen de Barcelona ciutat, seguida del Vallès, i de diferents punts del territori de Catalunya. També es registren visitants del País Valencià, Madrid i les Illes Balears.