Astals: “Hem de sortir a guanyar des del primer minut i estic segur que ho aconseguirem”

El marge d’error s’ha esgotat. El Sabadell està obligat a sumar els últims sis punts de la temporada si vol mantenir encesa la calculadora de la permanència. Un dels jugadors més emblemàtics de la plantilla, David Astals, ha volgut transmetre un missatge d’optimisme davant la primera final de dissabte (19 h) davant un Ponferradina que voldrà assegurar matemàticament (li queda un punt) la seva plaça de play-off.

El jugador de Poble Nou ha insistit que l’única fórmula d’afrontar aquesta mena de partits és “sortir a guanyar des del primer minut perquè volem arribar vius a l’última jornada i estic convençut que serà així. Com ha dit el capità Ortolá, ara no podem tirar per la borda tot el que hem fet durant tota la temporada per aconseguir la permanència”.

“Seria molt més dolorós”

David Astals, com a jugador del planter, no es vol ni imaginar la possibilitat del descens. “Tot el vestidor se sentiria molt malament amb aquest possible escenari que ningú desitja, però crec que seria molt més dolorós per a mi o per Jordi Bransuela i els treballadors del club”.

Ara no és moment de fer retrets, entén Astals, sinó de remar en la mateixa direcció. Reconeix que “a Tarazona no vam estar a l’altura i demano perdó als aficionats desplaçats. Després del partit estàvem molt tocats, però hem netejat el cap i ara ja només pensem a guanyar al Ponferradina i assolir la permanència que mereix el club i l’afició”.

Sobre el rival i l’horari unificat, el migcampista considera que “jo no estaré pendent d’altres resultats. Hem de centrar-nos en el nostre partit i guanyar, res més. Sabem que el Ponferradina és un bon equip que lluita pel play-off, però al seu camp, per exemple, vam fer un bon partit. Ara, ho podem tornar a repetir, el més important és sumar els tres punts. Ho traurem endavant”, ha acabat afirmant el polivalent jugador arlequinat.