El Pinocchio de la Faràndula no s’avergonyeix de ser de fusta

Joventut de la Faràndula arrisca en la gran estrena d’aquesta temporada. La companyia presentarà un Pinocchio amb un decorat exclusivament projectat amb videomapping. Mai s’ha estrenat una obra d’aquestes característiques a Sabadell. La intenció és endinsar l’espectador en una escenografia constantment canviant durant tot el relat, aconseguint un disseny espaial totalment immersiu i experiencial.

El Pinocchio de la Faràndula, sota la direcció de Llorenç Costa, ens transportarà a la Itàlia de finals del segle XIX. S’inspira més en el llibre de l’italià Carlo Colldi que no pas en el clàssic de Disney, de 1940. Ara bé, el muntatge afegirà algun personatge i reivindicarà els valors de l’autoestima, la integració, l’amistat i la diversitat a través d’un protagonista que no vol deixar de ser ell mateix, tal com és, un nen de fusta. “Ell és conscient que és així i vol ser acceptat, no se n’avergonyeix ni vol ser com els altres”, apunta Costa, que remarca que la producció de la Faràndula no oblida els valors originals de l’obra, com són la importància de fer cas als pares i el no dir mentides.

L’obra estarà protagonitzada per Arlet Torres, de només 10 anys. “Ella sola encarrila tota l’obra”, comenta amb admiració el director. Per altra banda, Sergi González encarnarà el xerraire Beppe Grillo. Serà l’encarregat de presentar la màgica història de Pinocchio, un nen de fusta que vol veure món, saber qui és i sobretot, fer amics.

Pel que fa a la resta d’actors, Joventut de la Faràndula ha apostat per cares noves, que han aparegut poc en rols protagonistes, però “d’un nivell altíssim”.

És un musical “amb poques cançons”, assenyala Llorenç Costa, “però molt potents per als espectadors”, precisa.

L’obra està coordinada per Jordi García, amb text d’Òscar Rodríguez, música de Jordi Campoy, la direcció artística de Miquel Àngel Julià, el vestuari i maquillatge de Patrícia Gato i la direcció vocal de Marcel Castillejo. Montse Argemí i Genís Garcia s’han encarregat del disseny musical.

Per a l’escenografia, que compta amb tecnologia videomapping, s’ha comptat amb el professional Lluis Campmajó, que ha participat en espectacles com la inauguració de la Capital de la Cultura 2024, al Parc de Catalunya. “No s’ha fet mai abans a Sabadell, però és que a Barcelona tampoc s’han atrevit a fer-ho d’aquesta manera”, afegeix el director sobre la substitució del decorat tradicional per projeccions.

A l’obra, Pinocchio viurà un grapat de peripècies i descobrirà que tothom és únic i especial, fins i tot ell. Per altra banda, “l’espectador s’adonarà que tots duem un Pinocchio a dins”, afirma Joventut de la Faràndula.