Ricard Ustrell recull a Tarragona el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica

El Govern de la Generalitat ha lliurat els Premis Nacionals de Comunicació 2024 en una gala celebrada aquest divendres 5 de juliol a Tarragona. Per primera vegada, l'entrega dels guardons s’ha fet fora de Barcelona, en un acte presentat pel periodista Marc Giró i amb l’assistència del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha destacat la importància de la professió per combatre la desinformació.

En aquesta edició s'ha distingit, entre d'altres, Ricard Ustrell, Gemma Nierga, Carles Francino, Òscar Muñoz, Cristina Salvador, el Diari de Tarragona, la Xarxa+ i el pòdcast Càncer 360º. El Premi Nacional d'Honor ha estat per a Ràdio Barcelona, reconeguda com a primera emissora oficial de ràdio de l'Estat espanyol i per la seva contribució al desenvolupament del mitjà a Catalunya.

El Premi Nacional de Comunicació Radiofònica ha estat compartit per Ricard Ustrell i Carles Francino. El jurat els ha reconegut per haver renovat el relat radiofònic amb mirada generacional, i ha destacat les seves trajectòries marcades pel rigor, la proximitat i el compromís cívic.

En el cas del periodista sabadellenc Ricard Ustrell, el Govern valora especialment la seva aposta pròpia, generacional i arriscada, tant en formats com en continguts. El jurat destaca que la seva proposta combina creativitat, compromís i una gran capacitat de connectar amb les noves generacions sense perdre el vincle amb l’audiència tradicional.