El cromatisme de Pep Sallés, a la Galeria Sis

La galeria i botiga de marcs artesanals Sis, regentada per Manel Gili, és des de fa molts anys un lloc de trobada per artistes de Sabadell. Per això al pintor i interiorista Pep Sallés li feia especialment il·lusió inaugurar-hi dijous l’exposició Estructures de color. Es podrà veure fins al 19 de juliol.

La mostra emfatitza el cromatisme artístic que tant caracteritza l’obra de Pep Sallés. És a dir, visitant l’exposició, descobreixes els colors principals amb què treballa l’artista i la importància que hi dona.

Situada en una de les habitacions de la primera planta de l’edifici de la travessia de la Borriana, 6, l’exposició està formada per una obra principal de grans dimensions. A la paret de davant, l’acompanya un altre quadre amb un cercle cromàtic i uns quants dibuixos emmarcats –evidentment per Manel Gili– que, segons comentava , ha “rescatat de calaixos” de casa.

Els colors vius de l’obra principal conjuguen amb figures geomètriques, amb estructures pròpies del seu estil. En el cas del quadre de grans dimensions, per exemple, hi ha conceptualitzat unes casetes, “un element de llenguatge propi”.

El quadre és harmònic i sembla simple, però hi ha molta feina i molts matisos a darrere. “És una peça gran que configura estructures, ritmes i moviments de colors. Un llenguatge. Però no és atzar. Són molts moments diferents”, explicava l’artista. En el quadre hi ha semblances amb un pentagrama, on cada element podria ser una nota diferent.

“Fa molts anys que hi estic treballant i l’he ensenyat ben poc”, afegia el pintor sabadellenc hores abans de la inauguració de l’exposició. “Són quadres amb moltíssimes capes. És qüestió d’anar posant ordre en el quadre i anar entenent una mica com vols que s’expliqui el quadre”.

Per altra banda, el quadre del cercle cromàtic de davant vol “posar en ordre” els colors amb què treballa Pep Sallés. És un cercle cromàtic sui generis, sense deixar-se guiar pels colors bàsics.

“És l’essència que envolta els meus quadres”.

És la segona exposició del pintor i expositor sabadellenc dels últims mesos. El setembre passat va fer servir una casa acabada de reformar, ubicada al carrer d’Antoni Cusidó, per a exposar-hi la mostra Simbiosi espai-pintures. Tribut al Florenci i a la Geneta. En aquell moment, Pep Sallés convida els visitants a “no a anar a veure quadres, sinó quadres i espais”, ja que es proposava mostrar la relació de les obres amb l’espai.