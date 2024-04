El futur més immediat de l’edifici Llac Center, a l’Eix Macià, es comença a dibuixar un cop ja han acabat les obres de reforma per construir una residència d’estudiants a les dues torres de la part superior. Al bloc inferior, en canvi, encara no s’ha donat a conèixer què s’hi farà, però tornarà a ser un centre comercial, amb diferents establiments de marques nacionals i internacionals, i no comerç local com hi havia hagut els anys noranta. Diversos negocis ampliaran, doncs, l’oferta comercial de l’avinguda de Francesc Macià, on ja hi ha els grans magatzems d’El Corte Inglés i el Paddock, a part d’altres negocis.

Una de les empreses que s’hi instal·larà al Llac Center i que ocuparà una bona part de la superfície comercial és Mercadona. El gegant de l’alimentació ha confirmat al Diari que “estem treballant per a la futura implantació d’una botiga de Mercadona [al Llac Center]”, segons fonts de la companyia. Serà un espai que reunirà les característiques del nou rumb de les botigues de Mercadona, que aposten per l’eficiència i incorporen novetats en totes les seccions. Respecte a la botiga convencional, es preveu reduir el consum energètic un 40%.

La gestió d’aquesta nova etapa del centre comercial Llac Center l’està fent l’empresa especialitzada en desenvolupaments comercials López Real Inversiones 21. El seu responsable a Catalunya, Vicenç Nomdedeu, destaca al Diari que “estem negociant amb marques nacionals i internacionals importants del sector comercial”, tot i que encara no confirma cap nom. Fonts pròximes al Llac Center afegeixen que a part del supermercat, al futur centre comercial hi podria haver un establiment de menjar ràpid, una botiga de venda de productes a baix preu i diversos locals d’oci. Una altra de les qüestions que es podrien conèixer en els pròxims dies és el calendari d’obertura de tot el centre comercial o dels primers establiments, una data de moment desconeguda també en el cas de Mercadona. Fonts de l’empresa alimentària expliquen que s’està en el tram inicial del desenvolupament de l’activitat i, de totes maneres, cal tenir present que en aquests moments s’estan fent les obres de rehabilitació d’aquesta part de l’edifici, corresponent a la que antigament era una façana de vidre.

Amb l’obertura dels nous establiments i l’equipament estudiantil, s’acabarà un període de dues dècades després del fracàs del primer Llac Center, en el qual hi va haver diversos petits negocis que van anar tancant per falta d’activitat. Algunes oficines, a la part superior, van estar actives fins que van haver de marxar per l’inici de les obres de reconversió de l’immoble el 2022.

La residència d’estudiants, a punt

Per la seva part, la residència d’estudiants es diu oficialment Llac i la gestiona l’empresa Yugo. Ofereix quatre tipus d’allotjaments i una opció per a persones amb mobilitat reduïda, amb preus que van des dels 747 als 975 euros al mes. Aquesta residència està enfocada a estudiants que necessitin allotjar-se a Sabadell per anar a l’ESDi o a la UAB, però també a l’hospital Parc Taulí o a Barcelona.

Les obres de reforma del Llac Center van començar l’octubre de 2022 i, un any i mig després, la residència d’estudiants ja està enllestida. Enrere queda l’ensurt del 7 de febrer de 2023, quan un incendi mentre es feien les obres va provocar una gran columna de fum visible des de diferents localitats. La revitalització d’aquest edifici l’ha promogut Merkel Capital, que va encarregar el projecte final i la direcció d’obres al despatx d’arquitectes sabadellenc EFA Arquitectes, que s’ha encarregat tant de la part residencial com, ara, de la comercial.