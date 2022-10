El Llac Center és història. Les obres per convertir l’antic centre comercial de l’Eix Macià en una residència d’estudiants han començat aquesta setmana, un cop culminat el procés de demolició. L’objectiu dels promotors és fer tota obra en un any i dos mesos, el que suposarà treballar a contrarellotge amb un gran desplegament logístic: fins a un centenar d’operaris treballant de forma simultània, i també s’instal·larà una gran grua.

La construcció de la residència d’estudiants costarà al voltant de 14 milions d’euros, la inversió privada més destacada que s’ha fet al voltant de l’Eix Macià en les dues últimes dècades. Les dues torres es convertiran en 364 habitacions per a estudiants universitaris. En total, hi haurà més de 9.000 metres quadrats disponibles de sòl residencial i espais comunitaris, com una sala de cinema i un gimnàs.

Donar una segona vida a l’edifici abandonat des dels anys 2000 significa també passar pàgina i donar-li una nova vida a l’Eix Macià, segons Francesc Serra, project manager de la promotora Merkel Capital. “Eliminarem el forat negre que representava el Llac Centre i guanyarem un espai ple de vida rejovenit”, assegura. “Tocava dedicar esforços a l’Eix Macià per potenciar l’activitat econòmica i social en aquest espai de la ciutat”, celebra l’alcaldessa, Marta Farrés.

Els primers treballs consistiran en l’adequació i rehabilitació de les cobertes de les dues torres –una orientada al carrer dels Filadors i l’altra a l’Eix–i de la part central interior entre ambdues. Després, vindrà el gran gruix de l’obra nova, que inclou la construcció dels apartaments i de les zones comunitàries, així com la nova façana. Tal com es pot veure en les recreacions 3D, el projecte final incorpora una imatge frontal “més integrada” amb la resta d’edificis de l’avinguda, segons assegura l’arquitecte Eduard Fenoy. L’edifici hauria d’estar llest per al curs 2024-2025.

Objectiu: fer el pont Sabadell-UAB

La ubicació de la nova residència d’estudiants no és una casualitat. La promotora ha triat Sabadell i, més en concret, l’Eix Macià per les bones connexions en transport públic amb la UAB. “Volem arribar al mercat de 60.000 estudiants que hi ha a l’Autònoma, que equival a un terç de la població que viu a Sabadell”, defensa Serra.

Una gran part d’aquests estudiants tria a avui Barcelona per establir-s’hi. El problema, però, és el cost de la vida i de l’habitatge. Llogar un pis de 60 metres quadrats a la capital catalana costa 1.068 euros, de mitjana. Un 74% més que a Sabadell (612 euros), segons el portal immobiliari Idealista.“Residir a la ciutat els sortirà més a compte que a Barcelona, i estaran més a prop de la ‘uni’”, defensa Serra.

La ciutat ja ha rebut els primers estudiants del grau d’Infermeria de la UAB, ara a la Unitat Formativa del Taulí i, en un futur, a l’Artèxtil. Des d’aquest setembre hi ha 75 places universitàries més, que s’hauran d’afegir al miler d’estudiants que ja hi havia al campus de Covadonga. L’ESDi i l’Aeroport de Sabadell també sumen un gran nombre d’alumnes a l’oferta universitària sabadellenca.

Pendent: què hi anirà a la planta baixa?

El futur de la planta baixa i de l’aparcament, amb 18.000 metres quadrats més disponibles, depèn d’una altra promotora. Segons ha pogut saber el Diari, es treballa per a crear un nou espai comercial que inclouria un gran supermercat. La transformació de les torres en una residència d’estudiants servirà, doncs, per dinamitzar un nou espai comercial i de serveis. La decisió serà imminent.

Al marge de l’antic Llac Center, l’Ajuntament ha previst fer obres sobre l’Eix Macià, un espai que ha tingut poques intervencions des de la seva inauguració, els anys 1990. Hi ha previst un conjunt d’actuacions: els espais verds s’ampliaran, es plantaran nous arbres i també es farà una intervenció sobre les voreres i la Rambla central. Les obres començaran en qüestió de setmanes i costaran 103.000 euros. L’alcaldessa, Marta Farrés, considera “imprescindible” millorar l’espai públic. “Ara que el Passeig està a punt, creiem que és el torn de l’Eix Macià”, argumenta.