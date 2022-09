El lloguer es manté estable tot i la inflació

El mercat del lloguer a Sabadell manté els preus estables davant l’escalada que viuen altres ciutats de l’entorn marcada per la inflació. En l’últim any, a la nostra ciutat els lloguers han pujat un 3,03% de mitjana segons el portal immobiliari Idealista, situant el metre quadrat a 10,2 euros el passat mes d’agost. Entre les cinc ciutats més grans de Catalunya, Sabadell és la que registra un menor increment. La situació és molt diferent a Barcelona, on els lloguers han pujat un 17,3% i Badalona (+10,9%). Més similar és el que passa a la veïna Terrassa, que mirant l’últim any ha vist com el cost de llogar un pis ha augmentat un 5,26%.

A l’Hospitalet els preus del lloguer han pujat un 7,03% entre octubre del 2021 i agost del 2022. Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i comarca, el seu gerent, Jaume Torras, carrega contra la llei de contenció de rendes del lloguer de la Generalitat, ara suspesa pel Tribunal Constitucional, perquè al seu parer ha provocat l’efecte contrari. “La llei limitava el preu i l’oferta dels lloguers. I no va ajudar a estabilitzar-lo sinó a incrementar-lo perquè hi ha més demanda i menys oferta”, apunta Torras. Igualment, afegeix que si bé des que la llei està suspesa els preus han anat pujant fins a un 10%, indica que amb la inflació actual d’aquest mateix percentatge ha equilibrat la balança. I, explica, igualment l’Estat ha limitat els increments a un 2% anual en els contractes vigents.

10,2 euros el metre quadrat

En aquests moments, el preu del metre quadrat de lloguer a Sabadell és de 10,2 euros, la segona xifra més cara des que Idealista registra les dades (2011), només per darrere els 10,4 euros del passat mes de juny. El cost actual és d’un 42% menys que a la ciutat de Barcelona, on el metre quadrat se situa a 17,6 euros de mitjana. En termes absoluts, en l’últim any el preu del metre quadrat de lloguer ha augmentat 3 cèntims de mitjana, en passar de 9,9 euros l’octubre de 2021 a 10,2 euros l’agost de 2022. Tirant dos anys enrere, la diferència és d’un cèntim més, mentre que amb una perspectiva de cinc anys, el metre quadrat ha augmentat 1,6 euros, en passar de 8,6 euros a 10,2. Per barris, el Centre és el més car de la ciutat, amb 10,9 euros el metre quadrat. El segueix la Creu Alta, a 10,5 euros el metre quadrat, i la Concòrdia i Can Rull van darrere, a 9,7 euros el metre quadrat.

Horitzó complicat

Des de la Cambra de la Propietat subratllen que, pels propietaris, “les perspectives futures no són millors” en un context en què la inflació supera el 10% per l’increment del cost de la vida, ja sigui l’energia, els combustibles o el menjar, per dir els principals àmbits. Es té en compte que l’increment de preus podia afavorir la possibilitat d’adquirir habitatges, però aquesta perd interès en un moment en què els tipus d’interès de les entitats bancàries es preveu que tornin a créixer. Jaume Torras subratlla que “el crèdit no està barat”, la qual cosa pot tornar a fer atractiu el mercat del lloguer, perquè a parer seu tot porta a pensar que aviat entrarem en una nova recessió . “Els economistes ja comencen a dir que ve un període de recessió i al final segur que hi arribarem. De tant parlar-ne, la gent ja pren consciència i davant d’aquesta por, provocarem entrar en una recessió”, considera el sabadellenc.

En quin punt està la regulació dels preus?

El Tribunal Constitucional va anul·lar el març passat una part significativa de la llei catalana que regulava el preu del lloguer en considerar que envaïa competències de l’Estat. Aleshores feia al voltant d’un any i mig que s’estava aplicant des de la seva aprovació al Parlament de Catalunya el setembre del 2020 després de dos mesos de negociacions entre els diferents partits de la cambra catalana.

Ara, el govern espanyol, per la seva part, està preparant ara una nova normativa per abordar aquesta qüestió. En la seva sentència, el Constitucional va remarcar que la Constitució Espanyola reserva a l’Estat la potestat de fixar les bases de les obligacions contractuals. Aleshores, el Sindicat de Llogateres va calcular que la regulació havia beneficiat més de 160.000 arrendadors l’últim any a Catalunya, i abaixar el preu del lloguer una mitjana del 5% a les ciutats regulades com Sabadell.

“Les immobiliàries demanen moltes coses i no hi pots fer front i pagar les despeses”

Té 20 anys i es vol independitzar amb la seva parella, però Carla Sala Carmona no ho veu fàcil. “Demanen moltes coses”, diu de les agències immobiliàries, perquè “no pots fer front a tot això i pagar totes les despeses”. Remarca que independitzar-se no comporta només pagar un lloguer, sinó tot el que implica poder viure a l’habitatge com haver de comprar mobles, electrodomèstics i pagar altres factures.

Sala Carmona, de Ca n’Oriac, creu que “o passes dos anys estalviant o demanes un crèdit, però aleshores ja tens un deute”. I, per aquest motiu, recórrer als pares és una de les millors opcions, però això malauradament “no ho pot fer tothom”. La seva mare comparteix que “tot està molt car” i els requisits els consideren elevats, com que les dues persones que lloguen hagin de tenir contracte fixe i el fet d’haver d’abonar una quantitat de diners pròxima a quatre mesos de lloguer per fer front a les despeses de gestió, de fiança i del mes en curs, en funció de cada cas.

“Encara que treballin, els joves ho tenen malament per sortir de casa”

En el cas de Marina Aljama, a la seva família busquen un pis de lloguer pel seu fill de 23 anys. La sabadellenca, del barri de Can Llong, assegura que els joves “encara que treballin ho tenen malament per sortir de casa. Els preus estan caríssims i obliguen a agafar una habitació o compartir”. Al seu barri assegura que hi ha “poca oferta i molt cara”, i coincideix amb Carla Sala Carmona que les immobiliàries demanen massa.

“Necessites uns 4.000 euros per començar a llogar, penso que s’hauria de fer alguna cosa”, diu. Marina Aljama (foto inferior) apunta que si una parella es vol independitzar a hores d’ara és indispensable que els dos treballin, perquè sinó no creu que puguin pagar ni un lloguer i tampoc una hipoteca. Malgrat que a Sabadell hi hagi poc terreny per créixer, la sabadellenca creu que s’haurien de promoure més accions per fer créixer el parc d’habitatge públic accessible pels joves igual que donar més ajudes per ajudar-los en el procés d’emancipació dels pares.