La residència del Llac Center vol obrir el 2024

El Llac Center es convertirà finalment en la residència d’estudiants més gran de Sabadell, ja que tindrà 364 llits en total, la majoria individuals. La voluntat dels promotors del projecte és que pugui obrir les portes a principis del 2024, almenys d’aquí a un any i mig, després de transformar l’edifici, del qual només s’aprofitarà l’estructura de ciment com es pot comprovar aquests dies passant-hi per davant, a l’Eix Macià.

Finalment, s’ha descartat fer-hi una combinació de 40 pisos a la torre A, banda Eix Macià, i 182 habitacions a la torre B, al costat del carrer dels Filadors, com va avançar el D.S. el febrer del 2021, quan els plànols ja estaven sobre la taula. Ara s’aposta totalment perquè la residència d’estudiants ocupi les dues torres per les característiques de l’edifici, inclosa la seva ubicació, que es troba en “un lloc exclusiu”, com subratlla el project manager de la iniciativa, Francesc Serra. Del projecte se n’encarrega la promotora Merkel Capital, que treballa exclusivament per un operador internacional de residències d’estudiants que és qui, alhora, impulsa la sabadellenca i altres a llocs com Pamplona, València i Granada. El nom de la companyia no ha transcendit. Serra, explica que “cada vegada hi ha més fons d’inversió internacionals que busquen grans actius on la rendibilitat sigui alta, i ara ho són les residències d’estudiants perquè aquí en fan falta”. Segons Serra, la inversió a Sabadell se situa al voltant dels 20 milions d’euros.

Increment de costos

La construcció de la residència s’ha endarrerit més del previst inicialment per diversos factors. Els principals han sigut l’encariment dels preus dels materials de construcció “un 30%”, segons Francesc Serra, i particularment el fet que la promotora ha volgut augmentar la qualitat de la certificació energètica, la qual cosa ha obligat a repensar les instal·lacions i els materials emprats per fer les obres.

La construcció ja està en marxa amb l’enderroc acabat a la torre A, queda la torre B, i es preveu acabar les obres i tenir equipada la residència ben al principi del 2024. Recepció 24 hores, sales comunitàries d’estudi, cuina comunitària, sala de cinema i gimnàs seran algunes de les instal·lacions que tindrà la residència d’estudiants, pensada per a un perfil de client d’un poder adquisitiu mitjà-alt, i que tant comenci la universitat com pugui estudiar un màster o postgrau. Però el servei més demanat en aquests casos i que serà l’estrella de la residència serà “l’Internet i Wi-Fi d’alta velocitat”, tal com assenyala Francesc Serra. “És el que ens demanen més en les prescripcions tècniques, per sobre de l’aigua calenta”, comenta, per remarcar la importància d’aquest servei indispensable avui dia.

Una ubicació excel·lent

Un dels principals arguments d’atracció de clients de la residència serà la seva ubicació, al davant del parc de Catalunya. Les habitacions de la torre A, doncs, tindran vistes al llac, mentre que les de la torre B –més econòmiques– donaran al carrer de Filadors. I n’hi haurà al pati interior. “Una residència no s’ubica en una ciutat que no tingui milers d’estudiants potencials de necessitar-la. I Sabadell els té i al seu radi d’acció n’hi ha molts”, apunta Serra. A la UAB de Bellaterra, per exemple, n’hi estudien 60.000, i Sabadell ja compta amb el campus propi, l’ESDi i l’aeroport.

Una estructura que perdura en el temps

La construcció de l’edifici Del Llac Center es va fer fa més de 30 anys, però segons assegura Francesc Serra, project manager de l’obra de Merkel Capital, es va fer molt bé i ara es pot aprofitar.

Un cop acabi l’enderroc, a partir del setembre es preveu començar l’obra nova. I aquesta aprofitarà l’esquelet que ja s’intueix avui dia. Una altra cosa que es mantindrà de l’edifici original és la piscina d’aigua estancada de 200.000 litres que hi ha a la planta -3 del soterrani prevista per proveir d’aigua l’edifici si algun dia hi ha un incendi. “Actualitzarem el sistema, amb sortides d’aigua a cada habitació, però mantenim l’estructura original”, comparteix Serra. L’aparcament soterrani no s’utilitzarà i continuarà en desús.

Sota la residència, sense connexió, hi continuarà havent el centre comercial, que tampoc està ocupat després que tots els locals anessin tancant.