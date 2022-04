Obres a Sabadell: el Passeig, la Gran Via… i ara l’Eix Macià?

Rentat de cara a l’Eix Macià de Sabadell en els pròxims mesos. L’Ajuntament preveu invertir 103.000 euros en un conjunt d’obres que començaran després de la Festa Major 2022 i s’allargaran uns tres mesos. Els espais verds s’ampliaran, es plantaran nous arbres i també es farà una intervenció sobre les voreres i la Rambla central. “És un espai que s’ha de dignificar perquè avui no té l’aspecte que es mereix”, assegura l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

Les obres de millora preveuen guanyar espai per als vianants i disposar de més elements verds. La intervenció serà discreta: no s’alteraran els vials de circulació de cotxes i bicicletes. Entre les actuacions [detallades en el mapa més a baix], hi ha la substitució i la plantació de nous arbres, arbusts i gespa, la reubicació dels escocells, l’arranjament de la vorera que toca a l’aparcament, entre l’avinguda dels Paraires i la de Lluís Companys, i la millora del parterre que toca al llac del parc de Catalunya.

Pel que fa a les terrasses dels bars i restaurants de l’Eix, l’Ajuntament es planteja posar un criteri estètic comú per reduir les molèsties per als veïns, però encara no ha definit quin serà.

El que es farà:

1 -Millora de l’arbrat de la rambla central i la vorera est

Plantació d’arbres en escocells que actualment es troben sense arbre o substitució d’arbrat que presenta problemes de seguretat.

2 – Millora dels parterres de gespa

Sembra de gespa en els parterres, molts d’ells de terra, de la vorera oest de l’avinguda. Inclou, cavat, fertilització, aport de terres, sembra i reforma del sistema de reg. Millora de la gespa dels parterres de la rambla central.

3 – Arranjament d’un tram de la vorera entre l’avinguda dels Paraires i l’avinguda Lluís Companys

Reposició i millora de l’arbrat i instal·lació d’un mur de gabions per millorar el límit del talús a la zona.

4 – Millora dels parterres davant del centre comercial

Es plantaran nous arbustos i es tornarà a pavimentar un tram dels parterres per millorar l’accessibilitat dels vianants.

5 – Nova plantació a la rotonda del carrer Pi i Maragall.

Es plantaran arbustos ornamentals i s’adequarà el sistema de reg.

6 -Actuació al parterre adjacent al llac del Parc Catalunya

El que s’està fent:

7 – Remodelació ‘skatepark’

La remodelació del skatepark del parc de Catalunya avança per estar enllestit a finals de maig. S’ampliarà la superfície patinable i es construiran rampes.

8 – El solar de terra de l’Eix Macià

La zona d’estacionament de terra de l’Eix Macià ja compta amb un nou i únic accés de doble sentit per la Via Augusta. Queda pendent la segona fase de les obres.

Zona amb potencial

L’Eix Macià es va inaugurar l’any 1992, juntament amb el parc de Catalunya. Des d’aleshores ha viscut moments àlgids i d’altres més baixos. Alguns dels projectes empresarials, com el Llac Center, van acabar tancant i actualment es poden veure diversos locals buits.

Segons l’alcaldessa, les obres són el primer pas d’una “reflexió més profunda” sobre l’Eix, el parc de Catalunya i el seu entorn. La idea és intervenir-hi més endavant, com ja s’està fent amb la reforma del Passeig de la Plaça Major (en curs) i en els entorns de la Gran Via (inici previst per enguany). “És un nucli econòmic i cultural per a la ciutat”, exposa Farrés, que destaca el paper de la iniciativa privada. Ja s’està dinamitzant amb el festival Embassa’t i amb nous projectes com la residència d’estudiants al Llac Center.

Experts de la ciutat demanen iniciar un “diàleg ampli” amb les entitats. “L’Eix Macià s’ha de repensar. Després de 30 anys, cal fer una reflexió de ciutat”, assegura l’arquitecte urbanista Manel Larrosa. El coordinador de la secció de Territori i Espai urbà de la Fundació Bosch i Cardellach, l’arquitecte Francesc Camps, reivindica les “possibilitats” de l’Eix Macià i el seu entorn, i el compara l’Eix amb el passeig de Gràcia de Barcelona: “És una avinguda de 60 metres d’amplada”, destaca, però lamenta que hi hagi una “certa por” a abordar la transformació.

Què s’hi pot fer a l’aparcament?

Una de les grans qüestions pendents al solar on hi ha l’aparcament. Una parcel·la de 16.500 metres quadrats de superfície sense un ús definit tres dècades després de la creació de l’Eix i el parc. El Govern municipal hi vol construir un conservatori i una escola de música, però ha descartat el projecte per la crisi de la pandèmia. “Ho mantenim en els nostres plans, quan puguem fer-ho”, assegura Farrés.

Temps enrere s’havia plantejat traslladar-hi els jutjats, l’Ajuntament o fins i tot crear un espai polivalent amb un recinte firal, un hotel i centre de convencions, un centre cultural, un centre comercial i de serveis i un aparcament. “Aquell solar dona per molt. S’hi poden posar una desena d’equipaments…”, assegura Camps.

Aprofitant les bones connexions viàries i ferroviàries (FGC), Larrosa proposa posar-hi una torre d’habitatge públic i traslladar un Departament del Govern de la Generalitat, davant del “dèficit” d’ocupació pública a la ciutat. “Per què tot ha d’anar a Barcelona? S’ha d’anar cap a una descentralització de les institucions”, conclou l’arquitecte.