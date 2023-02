Va ser espectacular, però afortunadament no va provocar ferits greus. Un treballador va ser atès per inhalació de fum i una segona persona va rebre atenció mèdica per un atac d’ansietat. L’incendi de l’edifici Llac Center va provocar una columna de fum que es va veure des de diferents punts de Sabadell i va protagonitzar la jornada, aquest dimarts 7 de febrer, en ser un dels més destacats dels darrers anys a la ciutat. Les obres van quedar aturades immediatament, aquests dies es farà una auditoria interna per analitzar què va passar i es preveu reprendre els treballs la setmana que ve.

Els cossos d’emergències van rebre l’avís a les 11.37 h. La ràpida intervenció dels bombers va permetre apagar les flames en pocs minuts i, al migdia, els responsables de l’obra ja van poder analitzar què havia passat. El foc es va produir a la planta pòdium, que és la que uneix les dues torres d’oficines i està ubicada entre el centre comercial -de color blau i que no es va veure afectat- i les dues torres que eren oficines i s’estan rehabilitant per convertir-se en una residència d’estudiants. En el moment de l’incendi, a l’edifici no hi havia ningú més que els treballadors de l’obra. L’immoble està buit, no hi ha res més que l’estructura de formigó, i en una primera inspecció es va veure que no havia quedat afectada. El que es veia cremar al carrer dels Filadors és, precisament, l’únic tros de façana que quedava per enderrocar, la qual cosa s’acabarà de fer pròximament.

La futura residència tindrà 364 habitacions i la promou Merkel Capital, que treballa per un operador de residències a nivell internacional, el nom del qual no s’ha revelat. La direcció de l’obra té segell sabadellenc, EFA Arquitectes, i fonts d’aquest despatx expliquen que l’origen del foc es va deure a “una guspira accidental d’un soldador”. I subratllen que aquesta persona estava treballant “amb totes les mesures de seguretat possibles”. “Tot estava controlat, però a causa d’un cop de vent ha anat a parar a un estucatge de material d’aïllament que estàvem pujant”, afegeixen.

Es manté el calendari

Precisament, aquest dimarts s’estava muntant la grua que ha de permetre continuar les obres, que segons les mateixes fons no es veuran endarrerides més enllà d’uns dies. De fet, aquesta setmana es preveia començar a muntar els primers panells de pladur, cosa que, si no hi ha cap canvi, passarà a fer-se a partir de dilluns que ve. Així, es manté el calendari d’obres previst, amb l’objectiu de tenir-les acabades a principis del 2024.