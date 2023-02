L’incendi d’aquest dimarts al Llac Center ha encès les alarmes de seguida a la ciutat cap a les 11 del matí. La impresionant columna de fum ha estat visible des de diferents punts de Sabadell, en un foc que per sort s’ha pogut extingir sense que s’hagin hagut de lamentar danys personals en forma de ferits.

Els incendis són malauradament habituals, ja sigui per la crema d’uns matolls, contenidors, cotxes, incidents domèstics o per problemes d’algun element elèctric. El d’aquest dimarts, però, no ha estat l’únic que ha afectat recentment una instal·lació o edifici il·lustre de la ciutat.

L’Aeroport o el Taulí, afectats en els últims mesos

En l’últim any, diversos equipaments concorreguts i infraestructures sabadellenques s’han vist afectades pel foc. Com en el cas del Llac Center, en cap dels casos es van haver de lamentar ferits, tot i que les flames també van deixar escenes impactants. Molts d’ells, com és habitual anualment, van tenir lloc durant l’estiu, coincidint amb les temperatures més altes, que augmenten el risc.

El 14 de juliol, un incendi va afectar l’escola Can Deu de Sabadell, on va començar a cremar la tela asfàltica de la tercera planta de l’edifici. Malgrat que el foc va provocar una cortina de fum visible des de diferents indrets, l’incendi va quedar controlat un quart d’hora més tard sense majors afectacions.

Dos dies després, el foc s’originava a l’Aeroport per culpa d’uns matolls que van cremar en els horts del voltant de la infraestructura. En aquell cas, les flames van danyar quatre mòduls, un transformador i les instal·lacions d’una aerolínia.

Un mes abans, l’hospital Parc Taulí veia com s’havia de desallotjar part de la zona d’Urgències per culpa d’un foc que, per sort, no va deixar ferits. En aquell cas, el quadre elèctric extern d’un equip de climatització va començar a treure fum i part de la fumerada va entrar a les Urgències.

També va patir la cruesa del foc l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. Va ser el passat mes d’abril, quan dues unitats de bombers van haver d’apagar un incendi a l’interior de l’espai. Com en els altres casos, la ràpida intervenció dels Bombers va evitar danys majors.