L’incendi de Sabadell obliga a confinar l’hospital Taulí: “El fum entrava a les instal·lacions”

L’incendi de l’antic edifici del Llac Center ha cremat algunes plantes del bloc, que estava en obres per a construir una nova residència d’estudiants, però no ha deixat ferits de gravetat. Segons han confirmat fonts oficials, s’ha atès un treballador per intoxicació de fum lleu i una persona que ha patit un atac d’ansietat. No s’han hagut de lamentar ferits de gravetat. Però sí que s’han produït afectacions a l’Hospital Parc Taulí, on ha arribat el fum de l’incendi.

Les instal·lacions de l’Hospital Parc Taulí “es contaminaven de fum”. En aquest sentit, l’Hospital ha hagut de confinar i aturar els sistemes de ventilació i climatització. “El fum tòxic entrava per finestres i portes de l’hospital”, ha explicat Joan Gallart, l’inspector de Bombers de la Regió Metropolitana Nord.

Segons les primeres informacions, desenes de persones han estat desallotjades, tant els obrers que treballaven a l’antic Llac Center com els veïns de l’edifici contigu, com a mesura preventiva per si el foc s’acabava propagant. Els Bombers, però, han pogut sufocar l’incendi abans que afectés altres edificis. En menys d’una hora, els veïns han pogut tornar als seus habitatges, quan s’ha pogut controlar l’incendi.

Les causes del foc: un accident a les obres

Els Bombers han rebut l’avís a les 11.36 h i el desplegament ha estat brutal, amb un total de 14 dotacions: nou cotxes d’aigua, dues autoescales i un equip d’infermers amb Bombers per si calia rescatar algun treballador. “El foc estava desenvolupat, però hem pogut entrar a l’interior de l’edifici i aturar la propagació a la façana i a l’interior”, ha explicat Gallart.

Tot i que encara es desconeixen les causes exactes del foc, la hipòtesi dels Bombers és que algun dels treballs de l’obra en curs ha propiciat l’incendi d’un material combustible. Tot apunta que hauria començat amb una guspira que ha provocat una petita explosió i ha encès la tela asfàltica de la façana, fent que l’incendi es propagués en quatre pisos. Gallart explica que “aquesta mena d’incendi propaga fàcilment, perquè els edificis en obres tenen els materials constructius molt exposats“.

El futur de l’edifici

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha reconegut la ràpida actuació dels Bombers de la Generalitat i sosté que ha estat “espectacular” i “s’ha pogut veure des de diferents punts de la ciutat”. En poc més d’una hora la situació ha quedat controlada.

L’edifici es troba a l’Eix Macià, i es va construir als anys 1990. Ara, l’edifici estava en plenes obres. S’hi està construint una residència d’estudiants i l’objectiu dels promotors era fer tota obra en un any, uns treballs que van començar l’octubre de 2022.