VÍDEO | Un incendi crema l’edifici del Llac Center de Sabadell

Un incendi ha cremat aquest dimarts al matí l’edifici en obres del Llac Center de Sabadell, l’antic centre comercial, a la part del darrere de l’avinguda Francesc Macià, al carrer dels Filadors. Fins a 14 dotacions de Bombers s’han desplaçat fins a la zona després de rebre l’avís, a les 11.37 h.

L’edifici, que es troba en plena rehabilitació, ja ha estat desallotjat i les flames s’han pogut apagar després de la ràpida intervenció dels Bombers, donant per extingit l’incendi. El foc s’hauria originat per unes tasques de soldadura en l’interior de l’edifici, que han provocat que s’encengués la tela asfàltica de la façana. L’incendi no ha causat danys personals greus. Un treballador ha hagut de ser atès per inhalació de fums i una segona persona ha rebut atenció posteriorment per un atac d’ansietat.

A més d’una quarantena de treballadors desallotjats, l’incendi també ha obligat a confinar l’edifici adjacent, l’hospital Parc Taulí i 450 alumnes de l’escola Catalunya pel fum.

“Hem escoltat un soroll molt fort”

Les corredisses i el nerviosisme instants després que s’iniciés el foc han estat protagonistes al carrer. “La columna de fum era molt aparatosa i al principi hem patit molt per si les flames es traslladaven a l’edifici del costat”, ha explicat una de les persones que han presenciat l’escena.

Des dels jutjats, alguns testimonis han vist de ben a prop la columna negra que sortia de l’edifici. “Hem vist un núvol negre i pensàvem que venia una gran tempesta”, explica sobre el primer moment que han observat l’escena un dels testimonis. “Se’ns han posat els pèls de punta. Hi havia molt fum, terrible. Era grandiós”, rememora. “Després hem escoltat un soroll molt fort i ja hem vist les flamarades. Impressionava molt veure-ho”, celebrant que el foc s’ha apagat molt de pressa.

Ampli desplegament

Fins al lloc s’han desplaçat diverses unitats dels Bombers, la Policia Municipal, els Mossos d’Esquadra i unitats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés i l’inspector de Bombers a la Regió Metropolitana Nord, Joan Gallart, han fet declaracions des de la zona afectada per explicar la situació, que a poc a poc ha anat recuperant la normalitat després de l’ensurt.

Gallart ha explicat que els Bombers han treballat amb la dificultat afegida de les obres, que exposa tots els materials a una ràpida propagació. L’eficaç actuació del cos ha permès que el foc quedés apagat en pocs minuts.

Un edifici en plena rehabilitació

L’aparatosa columna de fum ha estat visible des de diversos punts de la ciutat. Molts sabadellencs se n’han fet ressò a través de les xarxes socials, on han publicat imatges i vídeos del succés. El foc s’hauria iniciat entre les plantes quatre i sis de l’antic centre comercial.

Ubicat a l’Eix Macià i a tocar dels jutjats, l’estructura es troba actualment en ple procés de rehabilitació per convertir-lo en una residència d’estudiants privada. La construcció de l’equipament costarà al voltant de 14 milions d’euros, la inversió més destacada que s’ha fet al voltant de l’Eix Macià en les dues últimes dècades.