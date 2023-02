Quines obres s’estan fent al Llac Center de Sabadell, que s’ha incendiat?

L’incendi de l’edifici Del Llac Center s’ha produït quan ja havien començat les obres de rehabilitació per reconvertir el que eren oficines en una residència d’estudiants de titularitat privada. Precisament, aquesta setmana s’hi estava muntant la grua que havia de permetre continuar els treballs. Ara caldrà esperar a veure el resultat del peritatge per conèixer l’abast de les afectacions provocades pel foc i quines implicacions té això en el calendari, ja que el nou equipament preveia obrir a principis del 2024.

Pròpiament, les obres es van iniciar l’octubre passat, però mesos enrere ja va començar l’enderroc parcial. El Llac Center està format per un primer espai -característic pel seu color blau- que era un centre comercial. A sobre hi havia dues torres d’oficines, una amb façana a l’Eix Macià i, l’altra, al carrer dels Filadors (la Creu Alta), i és en el que eren aquestes dues torres on s’està construint la residència d’estudiants i en les quals s’ha produït el succés. De l’antic edifici d’oficines només se n’aprofita l’estructura, per la qual cosa no es va enderrocar en el seu moment. Això sí, n’ha quedat l’esquelet, perquè tota la resta s’ha anat buidant per fer-lo de nou.

Inversió de 14 milions d’euros

Després d’anys en què els locals del centre comercial van anar tancant fins no quedar-ne cap i tancar, el mateix procés es va produir amb les oficines, que van acabar de tancar abans que comencessin les obres. La construcció de la residència es fa per encàrrec de la promotora Merkel Capital, que preveu invertir uns 14 milions d’euros en l’edifici, la major inversió a l’Eix Macià en els últims 20 anys. Els promotors van contractar la redacció del projecte bàsic i executiu i l’obtenció de la llicència d’obres al despatx sabadellenc Next Arquitectura. Posteriorment, però, el projecte va canviar de mans i, actualment, la direcció de l’obra la tenen assignada els també sabadellencs EFA Arquitectes.

El canvi de despatx també va comportar un nou plantejament del projecte. Primer, una torre havia de tenir 40 pisos i, l’altra, 182 habitacions de la residència d’estudiants. Finalment, la residència d’estudiants ocuparà la totalitat de les dues torres i tindrà una capacitat de 364 habitacions, entre individuals i dobles. Així, seran més de 9.000 metres quadrats d’equipament residencial amb tots els serveis imaginables, inclosos Internet d’alta velocitat, cinema i gimnàs.

Les obres del Llac Center acompanyen la voluntat de l’Ajuntament de Sabadell de revitalitzar aquesta zona comercial i econòmica de la ciutat. Per part del consistori, ja han començat les obres per millorar els parterres i adequar el solar de l’aparcament de terra.