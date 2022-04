La reforma del solar de l’Eix Macià, el 2023

Principis del 2023. Aquesta és la data que ha fixat el govern municipal per iniciar la segona fase de les obres que reformaran el solar de l’Eix Macià, un espai que actualment s’utilitza com a pàrquing públic. Si bé aquest mes de març van finalitzar els primers treballs per regular l’entrada i sortida de vehicles, a principis de l’any vinent s’endreçarà la conducció dins del solar. També es millorarà el terreny per evitar que s’aixequi la pols, tal com es va comprometre el ple municipal. “Ja s’està treballant a projectar aquesta segona fase”, sostenen fonts municipals.

El ple municipal del juliol del 2021 es va comprometre a condicionar l’espai, com demanava el veïnat a través d’una moció. El plenari donava llum verda a asfaltar el solar de 16.000 metres quadrats, a reduir el nombre de vehicles que hi entren, a limitar-ne l’accés i a segregar l’entrada de vianants i la de vehicles, amb la construcció de nous accessos. El que és més complicat és l’asfaltat del terreny, una de les peticions del veïnat. “Si no és asfalt, serà una solució aproximada”, sostenen les mateixes fonts. El nou solar de l’Eix Macià, finalment, serà una realitat l’any vinent.

Què s’hi ha fet?

La zona d’estacionament de terra de l’Eix Macià ja compta amb un nou i únic accés de doble sentit per la Via Augusta. La inversió de 23.132 euros s’ha destinat a la creació del nou accés de doble sentit, amb peces de gual i rampes de formigó, la instal·lació d’un pòrtic d’accés amb senyalització, la reparació de les voreres de les avingudes dels Paraires i de Lluís Companys, entre altres.

Un espai amb història

El solar, ubicat entre la via Augusta, Lluís Companys i l’avinguda de Paraires, té més de 16.000 metres quadrats i és de propietat municipal des de l’any 1992 i alguns veïns de la zona han denunciat que hi havia una “manca de manteniment” des de l’any 2015.

És des d’aleshores que els veïns exigeixen una alternativa al pàrquing de terra. El veïnat n’està satisfet: “S’ha fet el que havíem acordat”, destaca Francesc Portalès, portaveu dels afectats.