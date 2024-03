La portaveu del Partit Popular a Sabadell, Cuca Santos, presentarà en el pròxim ple de dilluns una moció per a millorar la mobilitat a Sabadell: “la nostra ciutat té greus problemes en aquest aspecte que, a més és un dels que més preocupa als ciutadans”, exposa el partit a través d’un comunicat.

La formació apunta a tres qüestions clau. D’una banda, assenyalen la mala planificació de les actuacions urbanístiques que afecten la circulació viària i que tenen impacte en el trànsit de vehicles en hores punta i a la sortida de les escoles, per exemple. Així, la Gran Via, l’avinguda d’Estrasburg o la rambla d’Ibèria són alguns dels punts sobre els quals reclamen al Govern local accions urgents, potenciant alhora el transport públic. “Quan Sabadell tingui un bon sistema de vies d’accés i sortida ràpida de la ciutat, i no ara, serà el moment per pacificar alguns carrers dels barris de la ciutat, no només del Centre”, sostenen.

En segon lloc, lamenten que els carrils bici estan mal situats o no tenen continuïtat en la via. Per això, la formació aposta per fer carrils pedalables només en les vies on la velocitat sigui superior als 30 quilòmetres per hora. D’aquesta manera, consideren, s’evitarà també deixar sense places d’aparcament els barris, una altra qüestió rellevant.

Finalment, els populars critiquen alhora l’escassetat de carrils bus a la ciutat, que “presenta greus deficiències com la ineficàcia d’algunes de les línies de la TUS en freqüència, horaris i recorreguts”. Això, argumenten, contribueix al fet que moltes persones hagin d’agafar els seus vehicles particulars per arribar als seus llocs de treball dels polígons. A més, indiquen, alguns autobusos queden “atrapats durant molt de temps als embussos”.