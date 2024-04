Sant Pau de Riu-sec, al 70% urbanitzat

És el polígon d’activitat econòmica més jove de Sabadell (2012), el PAE Parc Empresarial (Sant Pau de Riu-sec), i alhora el que disposa de més empreses de serveis, una vintena, entre les quals, les nouvingudes a la ciutat com Toyota Material Handling o Obramat, a l’espera de posada en marxa del nou hotel –HolidayInn Express & Suites–, de Celestia Aerospace i de la nova base logística del Parc Taulí. Un volum d’arribades en els darrers anys en aquest punt de la ciutat que ha provocat un canvi en la fisonomia d’aquest indret d’activitat econòmica de la ciutat.

Avui dia, el Parc Empresarial compta amb un 70,9% del total de superfície urbanitzable urbanitzada, i segons dades de l’Ajuntament, tan sols queden 120.000 m2 pendents de fer-ho, la major part d’aquestes parcel·les, de titularitat privada, se situen a l’altre costat de la C-58 i a tocar de l’EDAR Sant Pau de Riu-sec.

D’aquestes dotze hectàrees, entre els diversos propietaris hi ha el fons d’inversió Cerberus i l’empresa de restauració Taco Bell, qui fa més d’un any va rebre la concessió d’una llicència per a la construcció d’un establiment, que s’ha d’ubicar a la parcel·la del xamfrà dels carrers de la Vall Moranta i de Can Diviu, davant per davant del nou hotel, malgrat que avui dia encara continua en espera.

Així mateix, també n’hi ha, de parcel·les, de titularitat municipal, com la que s’ubica entre el passeig de Sant Pau de Riu-sec,36, i el carrer de Can Diviu, 36-66, d’uns 15.000 m2, de sòl industrial i que recentment el govern municipal va decidir ampliar-ne les opcions per accedir-hi, no només amb opció de lloguer, venda i dret de superfície, amb l’objectiu de prioritzar la implementació d’activitats econòmiques amb valor afegit en termes de creació d’ocupació i relacionades amb innovació i noves tecnologies.